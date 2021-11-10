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Ляйсан Утяшева нарядилась в цвет жгучего перца с головы до ног

Все оттенки красного — всегда беспроигрышная и уж точно не скучная идея. Этим трюком часто пользуется Кейт Миддлтон, надевая на важные встречи и мероприятия чинные алые пальто и эффектные юбки-плиссе. А недавно посоревноваться за самый эффектный total look решила и Ляйсан Утяшева — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram @liasanutiasheva

С выбором аутфита звезда спорта не прогадала: цвет плаща тореадора идеально вписался в мадридский колорит. Главную роль в образе получило пальто-халат длины мидакси и с поясом, акцентирующим талию. На контрасте с ним сыграли плотные черные колготки и брутальные лоферы на тракторной подошве — между прочим, одна из главных модных инвестиций сезона. Завершили образ темные солнцезащитные очки и причудливая форма в форме сердца из архивных коллекций Saint Laurent. Приобрести такую (если повезет) можно за 1200 долларов (около 85 500 рублей).

Ранее мы обсуждали, как носить сразу несколько сочных оттенков в одном образе, и выглядеть стильно. Яркие идеи образов для спасения от осенней хандры ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @liasanutiasheva

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