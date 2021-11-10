Ляйсан Утяшева нарядилась в цвет жгучего перца с головы до ног

С выбором аутфита звезда спорта не прогадала: цвет плаща тореадора идеально вписался в мадридский колорит. Главную роль в образе получило пальто-халат длины мидакси и с поясом, акцентирующим талию. На контрасте с ним сыграли плотные черные колготки и брутальные лоферы на тракторной подошве — между прочим, одна из главных модных инвестиций сезона. Завершили образ темные солнцезащитные очки и причудливая форма в форме сердца из архивных коллекций Saint Laurent. Приобрести такую (если повезет) можно за 1200 долларов (около 85 500 рублей).

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