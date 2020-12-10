Ляйсан Утяшева блеснула точеной фигурой в камуфляжном боди

Поклонники были щедры на комплименты для любимой спортсменки. «Какая классная!», «Вам очень идет этот наряд», «Невероятная красотка!», «Восхитительная женщина!», — пишут в комментариях. Не так давно Ляйсан Утяшева снова похвасталась растяжкой, но на этот раз отправила «привет» Виктории Бекхэм. Звезда закинула ногу за голову и определенно перещеголяла основательницу челленджа. Подробнее читайте на Passion.ru.