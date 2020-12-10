Ляйсан Утяшева блеснула точеной фигурой в камуфляжном боди
Фото: Instagram @liasanutiasheva
Утяшева позирует в эффектном look’e от Christian Dior, выстроенным вокруг эффектного боди с крупным камуфляжным принтом. Молния практически полностью расстегнута, а декольте оставляет мало места для фантазии. Облегающее боди подчеркнуло подтянутое тело и соблазнительные изгибы звезды спорта. Дополнили образ брутальные кожаные ботинки на грубой тракторной подошве. Финальные штрихи — макияж с акцентом на глазах и «расслабленная» прическа с объемом.
Поклонники были щедры на комплименты для любимой спортсменки. «Какая классная!», «Вам очень идет этот наряд», «Невероятная красотка!», «Восхитительная женщина!», — пишут в комментариях. Не так давно Ляйсан Утяшева снова похвасталась растяжкой, но на этот раз отправила «привет» Виктории Бекхэм. Звезда закинула ногу за голову и определенно перещеголяла основательницу челленджа. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @liasanutiasheva
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