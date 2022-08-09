Ловите идею: Дженнифер Лопес показала самый модный (и удобный) спортивный костюм

Эффект тай-дай задает настроение: с ним даже простая объемная толстовка и мешковатые джоггеры смотрятся максимально эффектно. Коктейль из пестрых оттенков дополнили классические белые кеды Nike с неоновыми деталями, крупные солнцезащитные очки с оправами ягодного цвета и вместительная сумка Birkin цвета изумруда. Последняя, кстати, не покидает образы Джей Ло: излюбленная модель Hermès в гардеробе звезды представлена в завидном количестве вариаций.

Тем временем, испанская королева Летиция из отпуска еще не вернулась и продолжает радовать поклонников эффектными образами. Например, недавно Ее Величество похвасталась точеными загорелыми ногами в мини-платье цвета Барби бренда Zara. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.