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Мода
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Ловите идею: Дженнифер Лопес показала самый модный (и удобный) спортивный костюм

Погода в солнечной Калифорнии стремится к отметке 30, но Дженнифер Лопес не остановить: вернувшись после романтического уикенда в Европе, знаменитость решила напомнить, кому принадлежит статус самой стильной. Певица доказывает, что расслабленные силуэты и мотивы хиппи идеально впишутся в повседневность и не дадут заскучать!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

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Эффект тай-дай задает настроение: с ним даже простая объемная толстовка и мешковатые джоггеры смотрятся максимально эффектно. Коктейль из пестрых оттенков дополнили классические белые кеды Nike с неоновыми деталями, крупные солнцезащитные очки с оправами ягодного цвета и вместительная сумка Birkin цвета изумруда. Последняя, кстати, не покидает образы Джей Ло: излюбленная модель Hermès в гардеробе звезды представлена в завидном количестве вариаций.

Тем временем, испанская королева Летиция из отпуска еще не вернулась и продолжает радовать поклонников эффектными образами. Например, недавно Ее Величество похвасталась точеными загорелыми ногами в мини-платье цвета Барби бренда Zara. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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