Куда смотрит муж? Королева Летиция показала точеные ноги в мини-платье

Ее Величество отправилась на локальный рынок в компании свекрови, королевы Софии, а также мужа и дочерей. Монаршая особа устроила эффектное дефиле в ультракоротком платье Zara за 32,9 фунта стерлингов (около 2,4 тысячи рублей). Длина оставила мало места для фантазии и подчеркнула бесконечные рельефные ноги с бронзовым загаром.

Дополнили образ Летиции горячо любимые ею эспадрильи на танкетке цвета Барби испанского бренда Clooui. В завершение — клатч с этно-принтом и лаконичные серьги.