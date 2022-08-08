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Куда смотрит муж? Королева Летиция показала точеные ноги в мини-платье

Семья испанских монархов продолжает свой отпуск на Майорке, чем безгранично радует местных жителей. Travel-гардероб королевы Летиции достоин отдельного внимания: в нем и идеальные летящие платья, и остромодные принты, и плетеные сумки самых затейливых форм. Но на этот раз она превзошла все ожидания, продемонстрировав козыри, которые так давно лежали в рукаве!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцесса Леонор, королева Летиция и королева София

Фото: Globallook

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Ее Величество отправилась на локальный рынок в компании свекрови, королевы Софии, а также мужа и дочерей. Монаршая особа устроила эффектное дефиле в ультракоротком платье Zara за 32,9 фунта стерлингов (около 2,4 тысячи рублей). Длина оставила мало места для фантазии и подчеркнула бесконечные рельефные ноги с бронзовым загаром.

Дополнили образ Летиции горячо любимые ею эспадрильи на танкетке цвета Барби испанского бренда Clooui. В завершение — клатч с этно-принтом и лаконичные серьги.

Принцесса Леонор, королева Летиция, королева София и принцесса София

Принцесса Леонор, королева Летиция, королева София и принцесса София

Фото: Globallook

Ранее мы обсуждали с популярным стилистом и блогером Леной Червовой волнующую многих тему длины мини. Короткие платья и юбки вызывают не только бурю эмоций у окружающих, но и ряд вопросов, связанных с существующими стереотипами. Как носить самые дерзкие вещи в любом возрасте? Ищите ответ в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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