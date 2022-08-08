Куда смотрит муж? Королева Летиция показала точеные ноги в мини-платье
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Фото: Globallook
Ее Величество отправилась на локальный рынок в компании свекрови, королевы Софии, а также мужа и дочерей. Монаршая особа устроила эффектное дефиле в ультракоротком платье Zara за 32,9 фунта стерлингов (около 2,4 тысячи рублей). Длина оставила мало места для фантазии и подчеркнула бесконечные рельефные ноги с бронзовым загаром.
Дополнили образ Летиции горячо любимые ею эспадрильи на танкетке цвета Барби испанского бренда Clooui. В завершение — клатч с этно-принтом и лаконичные серьги.
Фото: Globallook
Ранее мы обсуждали с популярным стилистом и блогером Леной Червовой волнующую многих тему длины мини. Короткие платья и юбки вызывают не только бурю эмоций у окружающих, но и ряд вопросов, связанных с существующими стереотипами. Как носить самые дерзкие вещи в любом возрасте? Ищите ответ в материале Passion.ru.
Фото: Globallook