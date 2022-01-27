Лорак и Бузова померились «хищными» образами амазонок: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @buzova86
Ольга Бузова подружилась с хищниками из семейства кошачьих с помощью макси-платья с интригующим разрезом. С активным принтом певица справилась с помощью лаконичных деталей — бежевых сандалий-слайдов Valentino и стильных солнцезащитных очков с цепочками на дужках. Но артистка была бы не собой, если бы для прогулки вдоль африканских виноградников не прихватила массивные золотые часы Rolex и узнаваемый браслет-змею Bvlgari, усыпанный бриллиантами.
Ани Лорак использует запрещенный прием: перед поклонниками звезда предстала в эффектном купальнике цвета хвои, выгодно подчеркивающем формы. Поверх него — легкий летний кафтан с акцентным леопардовым принтом. Дополняют образ массивные мюли Versace на запредельно высоких платформах.
Фото: Instagram @anilorak
Ранее мы обсуждали звезд, которые явно копируют стиль своих коллег. Почему Ольгу Бузову нередко сравнивают с Ким Кардашьян, а Наталью Ионову — с Дуа Липой, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @buzova86 / @anilorak