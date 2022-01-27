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Лорак и Бузова померились «хищными» образами амазонок: голосуйте, кто круче

Снежное безумие в столице изрядно всем надоело, и селебрити тут же перевезли чемоданы в тепло. Ольга Бузова, например, уехала в ЮАР и уже вещает поклонникам с виноградников Кейптауна. Солнечными фото делится и Ани Лорак, которая успевает и анонсировать новые хиты, и хвастаться рельефным прессом и микротопах. А на модном ринге артистки оказались из-за анималистического принта — голосуйте, кому образ амазонки больше к лицу!