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Лорак и Бузова померились «хищными» образами амазонок: голосуйте, кто круче

Снежное безумие в столице изрядно всем надоело, и селебрити тут же перевезли чемоданы в тепло. Ольга Бузова, например, уехала в ЮАР и уже вещает поклонникам с виноградников Кейптауна. Солнечными фото делится и Ани Лорак, которая успевает и анонсировать новые хиты, и хвастаться рельефным прессом и микротопах. А на модном ринге артистки оказались из-за анималистического принта — голосуйте, кому образ амазонки больше к лицу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Instagram @buzova86

Ольга Бузова подружилась с хищниками из семейства кошачьих с помощью макси-платья с интригующим разрезом. С активным принтом певица справилась с помощью лаконичных деталей — бежевых сандалий-слайдов Valentino и стильных солнцезащитных очков с цепочками на дужках. Но артистка была бы не собой, если бы для прогулки вдоль африканских виноградников не прихватила массивные золотые часы Rolex и узнаваемый браслет-змею Bvlgari, усыпанный бриллиантами.

Ани Лорак использует запрещенный прием: перед поклонниками звезда предстала в эффектном купальнике цвета хвои, выгодно подчеркивающем формы. Поверх него — легкий летний кафтан с акцентным леопардовым принтом. Дополняют образ массивные мюли Versace на запредельно высоких платформах.

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: Instagram @anilorak

Ранее мы обсуждали звезд, которые явно копируют стиль своих коллег. Почему Ольгу Бузову нередко сравнивают с Ким Кардашьян, а Наталью Ионову — с Дуа Липой, читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @buzova86 / @anilorak

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