Вчера в 22:43

Лопырева и Шишкова вернули тренд на неон: голосуем, кто ярче

В модном противостоянии встретились сразу две обладательницы бесконечно длинных и стройных ног — Виктория Лопырева и Алена Шишкова. Предмет спора — цвет неонового лайма, который в этом сезоне снова возвращается, хоть и в меньших количествах, чем пару лет назад. Голосуем за победительницу битвы образов!