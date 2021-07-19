Лопырева и Шишкова вернули тренд на неон: голосуем, кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Виктория Лопырева снова поддержала локальный российский бренд одежды, нарядившись в кислотно-салатовое платье экстремально короткой длины. Внимание — к деталям: лифу по мотивам бра, акцентам на талии и слегка «драматичным» рукавам. В пару к наряду — микросумка Chanel и мюли с «бабочками».
Алена Шишкова отдыхает в солнечном Кемере, и в отпуск захватила ультраяркие образы. На пляж — неоновый total look с футболкой и бейсболкой в тон, а также футуристичными Yeezy, за которыми во время дропа охотились все. Голосуйте за победительницу модного баттла!
Фото: Instagram @missalena.92
Не так давно Анастасия Решетова показала, как стильно обыграть купальник, чтобы получить образ для жарких вечеринок. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @lopyrevavika / @missalena.92
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