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Лопырева и Шишкова вернули тренд на неон: голосуем, кто ярче

В модном противостоянии встретились сразу две обладательницы бесконечно длинных и стройных ног — Виктория Лопырева и Алена Шишкова. Предмет спора — цвет неонового лайма, который в этом сезоне снова возвращается, хоть и в меньших количествах, чем пару лет назад. Голосуем за победительницу битвы образов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Виктория Лопырева снова поддержала локальный российский бренд одежды, нарядившись в кислотно-салатовое платье экстремально короткой длины. Внимание — к деталям: лифу по мотивам бра, акцентам на талии и слегка «драматичным» рукавам. В пару к наряду — микросумка Chanel и мюли с «бабочками».

Алена Шишкова отдыхает в солнечном Кемере, и в отпуск захватила ультраяркие образы. На пляж — неоновый total look с футболкой и бейсболкой в тон, а также футуристичными Yeezy, за которыми во время дропа охотились все. Голосуйте за победительницу модного баттла!

Алена Шишкова

Алена Шишкова

Фото: Instagram @missalena.92

Не так давно Анастасия Решетова показала, как стильно обыграть купальник, чтобы получить образ для жарких вечеринок. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lopyrevavika / @missalena.92

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