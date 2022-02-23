Лопырева и Рудова померились формами в ультрамини: голосуйте, кто круче

Наталья надела легкое облегающее мини-платье и добавила к нему несколько браслетов в тон, а Виктория сделала выбор в пользу роскошного короткого платья из шелка с акцентными деталями и продемонстрировала подтянутую фигуру.

А какой наряд выберете вы?

Виктория Лопырева любит яркие цвета в одежде. В этом мы убедились на примере прошлого появления звезды в пальто цвета лаймового фреша. Подробнее читайте в материале Passion.ru.