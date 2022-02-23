Лопырева и Рудова померились формами в ультрамини: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Стиль в духе femme fatale очень актуален. Сейчас его часто примеряют на себя не только зарубежные, но и российские знаменитости. Наталья Рудова и Виктория Лопырева не стали оставаться в стороне и также попробовали примерить новые соблазнительные образы. Девушки решили помериться стройностью фигур в коротких нарядах цвета спелой клубники.
Наталья надела легкое облегающее мини-платье и добавила к нему несколько браслетов в тон, а Виктория сделала выбор в пользу роскошного короткого платья из шелка с акцентными деталями и продемонстрировала подтянутую фигуру.
А какой наряд выберете вы?
Виктория Лопырева любит яркие цвета в одежде. В этом мы убедились на примере прошлого появления звезды в пальто цвета лаймового фреша. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram