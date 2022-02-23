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Лопырева и Рудова померились формами в ультрамини: голосуйте, кто круче

Ультрамини и ярко-алый — два самых эффектных тренда сезона, которые неоднократно использовали в стилизации своих образов звездные трендсеттеры. Вот и актриса Наталья Рудова и модель Виктория Лопырева не стали отставать от модных тенденций и попробовали себя в образах настоящих роковых красоток. Смотрим и выбираем лучший наряд!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Стиль в духе femme fatale очень актуален. Сейчас его часто примеряют на себя не только зарубежные, но и российские знаменитости. Наталья Рудова и Виктория Лопырева не стали оставаться в стороне и также попробовали примерить новые соблазнительные образы. Девушки решили помериться стройностью фигур в коротких нарядах цвета спелой клубники.

Наталья надела легкое облегающее мини-платье и добавила к нему несколько браслетов в тон, а Виктория сделала выбор в пользу роскошного короткого платья из шелка с акцентными деталями и продемонстрировала подтянутую фигуру.

А какой наряд выберете вы?

Виктория Лопырева любит яркие цвета в одежде. В этом мы убедились на примере прошлого появления звезды в пальто цвета лаймового фреша. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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