passion.ru
1 мин.

Долой серость! Виктория Лопырева выгуляла пальто цвета лаймового фреша

Виктория Лопырева не упустила возможности выгулять новое пальто в одном из самых жизнерадостных оттенков сезона. И это несмотря на то, что температура в Дубае, где находится телеведущая, достигает 28 градусов. Если красота и требует жертв, то пусть они будут стильными! Берите на заметку идею, которая разбавит серость зимнего гардероба.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Виктория вышла навстречу солнцу в самых оптимистичных оттенках. Точеную фигуру подчеркнуло платье-футляр цвета молока — классика, которая никогда не проигрывает. К нему — лаконичное силуэтное пальто с акцентом на талии и контрастными меховыми деталями. Все вариации на тему зеленого (от благородного изумруда до золотистого лайма) не покидают топы трендов уже несколько сезонов подряд. Так что если вам наскучили монохромные образы в офисной гамме — экспериментируйте! Дополнили аутфит звезды замшевые лодочки цвета мокко и темные солнцезащитные очки.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Ранее мы обсуждали вопрос насущный: как одеться зимой, чтобы не выглядеть бесформенно и комично, а главное — не замерзнуть. Стильные идеи от инфлюенсеров, а также три готовых сочетания ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lopyrevavika

Новости партнеров
О чем говорят