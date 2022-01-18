Долой серость! Виктория Лопырева выгуляла пальто цвета лаймового фреша

Виктория вышла навстречу солнцу в самых оптимистичных оттенках. Точеную фигуру подчеркнуло платье-футляр цвета молока — классика, которая никогда не проигрывает. К нему — лаконичное силуэтное пальто с акцентом на талии и контрастными меховыми деталями. Все вариации на тему зеленого (от благородного изумруда до золотистого лайма) не покидают топы трендов уже несколько сезонов подряд. Так что если вам наскучили монохромные образы в офисной гамме — экспериментируйте! Дополнили аутфит звезды замшевые лодочки цвета мокко и темные солнцезащитные очки.