Долой серость! Виктория Лопырева выгуляла пальто цвета лаймового фреша
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Виктория вышла навстречу солнцу в самых оптимистичных оттенках. Точеную фигуру подчеркнуло платье-футляр цвета молока — классика, которая никогда не проигрывает. К нему — лаконичное силуэтное пальто с акцентом на талии и контрастными меховыми деталями. Все вариации на тему зеленого (от благородного изумруда до золотистого лайма) не покидают топы трендов уже несколько сезонов подряд. Так что если вам наскучили монохромные образы в офисной гамме — экспериментируйте! Дополнили аутфит звезды замшевые лодочки цвета мокко и темные солнцезащитные очки.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Ранее мы обсуждали вопрос насущный: как одеться зимой, чтобы не выглядеть бесформенно и комично, а главное — не замерзнуть. Стильные идеи от инфлюенсеров, а также три готовых сочетания ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @lopyrevavika