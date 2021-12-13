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Лопес появилась на премьере с декольте до талии и в крепких объятиях Аффлека

Джордж Клуни представил свой фильм «Нежный бар» в Лос-Анджелесе. Главную роль исполнил голливудский красавчик (и по совместительству старый новый бойфренд Дженнифер Лопес) Бен Аффлек. Возлюбленная решила скрасить томный светский вечер второй половинки и вышла на красную дорожку вместе с ним. Взгляды публики были прикованы не только к красивой паре, но и к нескромному декольте Джей Ло.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Фото: GettyImages

Певица утопала в объятиях любимого и мягких драпировках шифонового платья от Elie Saab. Наряд в духе античных богинь поставил акцент на талии и выделил зону декольте — настолько, что смотреть в глаза Дженнифер было трудно даже Бену. Дополнил образ миниатюрный клатч Tyler Ellis и сет из украшений с щедрыми бриллиантами.

Бен Аффлек, как истинный джентльмен, появился в классическом костюме и безупречно скроенном пальто. Главные аксессуары — сияющий взгляд и объятия, которыми пара одаривала друг друга.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2003 г.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2003 г.

Фото: Dpa

Этот парный выход составил конкуренцию недавнему совместному появлению Тины Кунаки и Венсана Касселя на кинофестивале в Саудовской Аравии. Только представьте: по уши влюбленный Венсан плюс роскошная Тина в платье цвета электрик. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Eastnews / Dpa / Globallook

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