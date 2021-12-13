Лопес появилась на премьере с декольте до талии и в крепких объятиях Аффлека
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Певица утопала в объятиях любимого и мягких драпировках шифонового платья от Elie Saab. Наряд в духе античных богинь поставил акцент на талии и выделил зону декольте — настолько, что смотреть в глаза Дженнифер было трудно даже Бену. Дополнил образ миниатюрный клатч Tyler Ellis и сет из украшений с щедрыми бриллиантами.
Бен Аффлек, как истинный джентльмен, появился в классическом костюме и безупречно скроенном пальто. Главные аксессуары — сияющий взгляд и объятия, которыми пара одаривала друг друга.
Фото: Dpa
Этот парный выход составил конкуренцию недавнему совместному появлению Тины Кунаки и Венсана Касселя на кинофестивале в Саудовской Аравии. Только представьте: по уши влюбленный Венсан плюс роскошная Тина в платье цвета электрик. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Eastnews / Dpa / Globallook