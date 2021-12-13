Лопес появилась на премьере с декольте до талии и в крепких объятиях Аффлека

Певица утопала в объятиях любимого и мягких драпировках шифонового платья от Elie Saab. Наряд в духе античных богинь поставил акцент на талии и выделил зону декольте — настолько, что смотреть в глаза Дженнифер было трудно даже Бену. Дополнил образ миниатюрный клатч Tyler Ellis и сет из украшений с щедрыми бриллиантами.

Бен Аффлек, как истинный джентльмен, появился в классическом костюме и безупречно скроенном пальто. Главные аксессуары — сияющий взгляд и объятия, которыми пара одаривала друг друга.