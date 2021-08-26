Две пассии Аффлека вышли в одинаковых нарядах: Лопес против Гарнер
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Дженнифер Гарнер отправилась на стройплощадку своего нового дома в Лос-Анджелесе и не побоялась надеть белоснежное макси. Платья-рубашки в этом сезоне снова в числе фаворитов, которые при встрече с жарким калифорнийским солнцем никогда не проигрывают. Элегантный образ в духе первых леди Гарнер дополнила кедами винтажного силуэта, а от папарацци спряталась под темными очками-вайфарерами.
Платья-рубашки давно облюбовала и Джей Ло. Не так давно папарацци поймали красивую (и счастливую) поп-диву в Беверли-Хиллз, где она устроила эффектное дефиле в пышном шифоновом макси цвета капучино. В пару к нему — босоножки на шпильках от Bottega Veneta и крокодиловую сумку Hermès.
Фото: Eastnews
Не так давно публика активно обсуждала романтическое путешествие Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на роскошной 85-метровой яхте. Какие образы взяла с собой на борт певица, чтобы радовать (и интриговать) возлюбленного — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram