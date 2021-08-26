Сегодня в 13:15

Две пассии Аффлека вышли в одинаковых нарядах: Лопес против Гарнер

Бен Аффлек в выборе возлюбленных фантазию не проявлял: обеих зовут Дженнифер, обе роскошные и лишь одна из них вернулась из прошлого в настоящее (а возможно и будущее). Воссоединение актера с певицей Дженнифер Лопес вызвало бурю эмоций и вдохновило на создание сотен мемов. А мы предлагаем выбрать, кому из пассий Аффлека отдать приз и звание самой стильной.