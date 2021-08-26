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Две пассии Аффлека вышли в одинаковых нарядах: Лопес против Гарнер

Бен Аффлек в выборе возлюбленных фантазию не проявлял: обеих зовут Дженнифер, обе роскошные и лишь одна из них вернулась из прошлого в настоящее (а возможно и будущее). Воссоединение актера с певицей Дженнифер Лопес вызвало бурю эмоций и вдохновило на создание сотен мемов. А мы предлагаем выбрать, кому из пассий Аффлека отдать приз и звание самой стильной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Гарнер

Фото: Eastnews

Дженнифер Гарнер отправилась на стройплощадку своего нового дома в Лос-Анджелесе и не побоялась надеть белоснежное макси. Платья-рубашки в этом сезоне снова в числе фаворитов, которые при встрече с жарким калифорнийским солнцем никогда не проигрывают. Элегантный образ в духе первых леди Гарнер дополнила кедами винтажного силуэта, а от папарацци спряталась под темными очками-вайфарерами.

Платья-рубашки давно облюбовала и Джей Ло. Не так давно папарацци поймали красивую (и счастливую) поп-диву в Беверли-Хиллз, где она устроила эффектное дефиле в пышном шифоновом макси цвета капучино. В пару к нему — босоножки на шпильках от Bottega Veneta и крокодиловую сумку Hermès.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Не так давно публика активно обсуждала романтическое путешествие Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на роскошной 85-метровой яхте. Какие образы взяла с собой на борт певица, чтобы радовать (и интриговать) возлюбленного — читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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