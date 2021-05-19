Логомания в тренде? Бузова и другие звезды, выставляющие лейблы напоказ

Ольга Бузова, например, хвастается двумя заветными буквами — LV, которые абсолютно нескромно раскиданы по ее наряду. Не отстает и коллега Ольги по лобному месту Ксения Бородина, которая выбрала для прогулки total look того же бренда — с бомбером, сумкой кросс-боди и джоггерами. Где логомании действительно много, так это в образах Яны Рудковской. Монограммами Christian Dior усыпаны пижамы, домашний декор, даже коляска и ползунки малыша Арсения. Больше образов — в нашей фотогалерее.

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