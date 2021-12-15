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Лиза Арзамасова появилась на светском ужине в образе солистки балета

В одном из фешенебельных отелей Москвы состоялся гала-ужин журнала HELLO!, открывающий церемонию вручения премии «Самые стильные в России». Знаменитостей на квадратный метр было много: от Филиппа Киркорова в золоте до похудевшей Кристины Орбакайте с сыном. Среди гостей отметилась и Лиза Арзамасова, которая решила отдохнуть от будней мамы и порадовать поклонников светским выходом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Арзамасова

Фото: Пресс-служба

Пока коллеги выгуливали ослепительные пайетки и платья с опасными декольте, Арзамасова блистала в романтичном образе солистки балета — так, будто только что выпорхнула со сцены театра к пресс-воллу. Шелковая юбка А-силуэта плюс трикотжный верх, напоминающий боди танцовщиц, — выбор скромный, зато акцентирующий осиную талию. Дополнили look туфли Мэри Джейн на устойчивых каблуках и сет из жемчужных украшений в духе эталонных домохозяек из пятидесятых.

Вечер стал настоящим пристанищем для новоиспеченных мам. Помимо оставившей дома сына Льва Лизы Арзамасовой, в числе приглашенных сияла и Ольга Серябкина. Певица выгуляла шелковое платье с дерзким разрезом и туфли с нескромным ценником. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Instagram @liza_arzamasova

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