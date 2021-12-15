Лиза Арзамасова появилась на светском ужине в образе солистки балета

Пока коллеги выгуливали ослепительные пайетки и платья с опасными декольте, Арзамасова блистала в романтичном образе солистки балета — так, будто только что выпорхнула со сцены театра к пресс-воллу. Шелковая юбка А-силуэта плюс трикотжный верх, напоминающий боди танцовщиц, — выбор скромный, зато акцентирующий осиную талию. Дополнили look туфли Мэри Джейн на устойчивых каблуках и сет из жемчужных украшений в духе эталонных домохозяек из пятидесятых.

Вечер стал настоящим пристанищем для новоиспеченных мам. Помимо оставившей дома сына Льва Лизы Арзамасовой, в числе приглашенных сияла и Ольга Серябкина. Певица выгуляла шелковое платье с дерзким разрезом и туфли с нескромным ценником. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.