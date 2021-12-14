Лиза Арзамасова показала, как носить необъятные пуховики и оставаться стильной

Навстречу снежной и морозной зиме Арзамасова вышла во всеоружии. Первый (и главный) мастхэв сезона — трикотажный костюм цвета мокрого асфальта на базе свободных брюк и джемпера. Такая двойка всегда выгодная инвестиция: детали можно носить как вместе, так и миксовать с другими элементами гардероба. Дополняет образ гиперобъемный дутый жилет как альтернатива куртке, пара брутальных ботинок и спортивная бейсболка.