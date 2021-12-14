1 мин.
Лиза Арзамасова показала, как носить необъятные пуховики и оставаться стильной
Пока столица утопает в снегу, остается только одно — находить компромисс между стилем и комфортом. Лайфхак показала Лиза Арзамасова, которой удалось смешать все в равных пропорциях. 26-летняя актриса, недавно ставшая мамой, призналась, что всегда делает ставку на удобство, простоту и нередко предпочитает одежду российских дизайнеров зарубежным маркам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram @liza_arzamasova
Навстречу снежной и морозной зиме Арзамасова вышла во всеоружии. Первый (и главный) мастхэв сезона — трикотажный костюм цвета мокрого асфальта на базе свободных брюк и джемпера. Такая двойка всегда выгодная инвестиция: детали можно носить как вместе, так и миксовать с другими элементами гардероба. Дополняет образ гиперобъемный дутый жилет как альтернатива куртке, пара брутальных ботинок и спортивная бейсболка.
Лиза Арзамасова / Instagram @liza_arzamasova
Музы дизайнеров и кинодивы тоже носят пуховики. Не так давно безразмерную куртку-«облако» примеряла Рената Литвинова. Актриса показала необычное сочетание ультраяркого пуховика с шелковым вечерним платьем. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @liza_arzamasova