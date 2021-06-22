Лето в городе: как звезды одеваются в 30-градусную жару

Матильда Шнурова передает привет из солнечной Флориды, где уже выгуляла идеальный черный купальник и саронг цвета терракоты. Тина Кунаки тоже отправилась в путешествие, захватив с собой комплект из топа и мини-юбки в насыщенном фисташковом оттенке, а к нему — узнаваемый «круассан» от Bottega Veneta.

Недавно отметившая 30-й юбилей Эмили Ратажковски разгуливает по Нью-Йорку в джинсах бойфренда и абсолютно нескромном топе Cult Gaia, который вот-вот выпустит бюст наружу. А ее коллега-модель и молодая мама Эльза Хоск делает ставку на лен, и не проигрывает.

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