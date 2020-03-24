Лера Кудрявцева похвасталась стройной фигурой в облегающей юбке и неоне

Кудрявцева часто носит неоновые оттенки в разных вариациях, причем как в эфире, так и в повседневной жизни. Свою проверенную тактику она использовала и в этот раз, надев рубашку свободного силуэта, лаконичный фасон которой разбавил флуоресцентный розовый цвет. Ее звезда замиксовала с базовой юбкой с высокой талией и длиной ниже колен в нейтральном песочном оттенке. Завершили образ бежевые лодочки на высоких шпильках.