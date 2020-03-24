Лера Кудрявцева похвасталась стройной фигурой в облегающей юбке и неоне
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева поделилась бекстейдж-видео со съемок телешоу, для которого выбрала максимально яркий образ. 48-летняя ведущая похвасталась стройной талией и бесконечными ногами в облегающей юбке.
Кудрявцева часто носит неоновые оттенки в разных вариациях, причем как в эфире, так и в повседневной жизни. Свою проверенную тактику она использовала и в этот раз, надев рубашку свободного силуэта, лаконичный фасон которой разбавил флуоресцентный розовый цвет. Ее звезда замиксовала с базовой юбкой с высокой талией и длиной ниже колен в нейтральном песочном оттенке. Завершили образ бежевые лодочки на высоких шпильках.
Видео: Instagram
На фоне слухов о беременности фигура Кудрявцевой выглядит безупречно. Подробнее о других стильных образах телеведущей читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!