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Леди в красном: королева Летиция и Джилл Байден померились алыми платьями

Королева Летиция и король Филипп VI отправились поприветствовать олимпийскую сборную Испании перед Олимпийскими играми в Токио. Подбодрить спортсменов Ее Величество определенно удалось: в наряде цвета плаща тореадора монаршая особа выглядела триумфально. Не так давно ставку на алый сделала и первая леди США Джилл Байден. Выбираем, у кого получилось эффектнее!