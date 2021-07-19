Леди в красном: королева Летиция и Джилл Байден померились алыми платьями
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Фото: Globallook
Летиция нарядилась в свой любимый бренд Carolina Herrera с головы до ног. Под прицелом — силуэтное миди-платье с соблазнительной застежкой-молнией спереди (немного расстегнуть — и градус соблазнительности подскочил бы на максимум). К нему — пара классических замшевых слингбэков цвета жгучего перца.
Не так давно Джилл Байден выступила с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации образования. Первая леди Соединенных Штатов продефилировала по сцене в лаконичном алом платье-футляре длиной выше колен. Подчеркнуть стройность ног доктор Байден решила лодочками в тон. Кто победит в модном баттле — голосуйте!
Фото: Globallook
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Фото: Globallook
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