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Леди в красном: королева Летиция и Джилл Байден померились алыми платьями

Королева Летиция и король Филипп VI отправились поприветствовать олимпийскую сборную Испании перед Олимпийскими играми в Токио. Подбодрить спортсменов Ее Величество определенно удалось: в наряде цвета плаща тореадора монаршая особа выглядела триумфально. Не так давно ставку на алый сделала и первая леди США Джилл Байден. Выбираем, у кого получилось эффектнее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция и король Филипп VI

Фото: Globallook

Летиция нарядилась в свой любимый бренд Carolina Herrera с головы до ног. Под прицелом — силуэтное миди-платье с соблазнительной застежкой-молнией спереди (немного расстегнуть — и градус соблазнительности подскочил бы на максимум). К нему — пара классических замшевых слингбэков цвета жгучего перца.

Не так давно Джилл Байден выступила с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации образования. Первая леди Соединенных Штатов продефилировала по сцене в лаконичном алом платье-футляре длиной выше колен. Подчеркнуть стройность ног доктор Байден решила лодочками в тон. Кто победит в модном баттле — голосуйте!

Джилл Байден

Джилл Байден

Фото: Globallook

Первые леди облюбовали, пожалуй, самые удобные и элегантные босоножки, которые можно носить и в пир, и в мир. О выгодной инвестиции в летний гардероб — на Passion.ru.

Фото: Globallook

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