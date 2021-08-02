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Леди Гага в гигантской шляпе-«медузе» устроила эффектное дефиле по Манхэттену

Леди Гага активно занимается подготовкой сразу двух концертов и регулярно ездит на репетиции. Рекламную кампанию певица подкрепляет своими выходами в свет: будто стремится напомнить, кто здесь королева эпатажа. Звезда то и дело щеголяла по улицам Манхэттена на ботильонах-стрипах опасной высоты, показывала блузы с рукавами-гигантами, а теперь и вовсе вернулась к истокам своего амплуа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Леди Гага

Фото: Eastnews

Шоу, по всей видимости, готовится не просто драйвовое, а взрывное. Особенно на фоне самой ожидаемой премьеры сезона — фильма «Дом Гуччи» с певицей в одной из главных ролей. Леди Гага привлекает внимание к своей персоне и делает это профессионально. В помощь — total look из коллекции Valentino осень-зима 2021.

Леди Гага / Instagram @diet_prada

Впереди всех трендов оскароносная артистка решила бежать в монохромном ультрафиолетовом аутфите на базе минималистичного (но от этого не менее дерзкого) платья-кейпа и гигантской шляпы-«медузы» из перьев, создание которой креативный директор модного Дома Пьерпаоло Пиччоли поручил легендарному шляпнику Филипу Трейси. Комплект сошел с подиума Valentino в Венеции всего пару недель назад. Дополнили образ очки-маска Marc Jacobs, совместившие спортшик-мотивы и гламур нулевых, и пара лаконичных босоножек на шпильках головокружительной высоты.

Valentino Fall 2021 Couture

Valentino Fall 2021 Couture

Фото: Vogue.com

Тизер фильма «Дом Гуччи» компания Universal Pictures презентовала в конце июля, и публика с нетерпением ждет премьеры. Леди Гага сыграла в нем роль супруги Маурицио Гуччи Патрицию Реджани. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Vogue.com / Instagram @diet_prada

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