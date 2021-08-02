Леди Гага в гигантской шляпе-«медузе» устроила эффектное дефиле по Манхэттену

Впереди всех трендов оскароносная артистка решила бежать в монохромном ультрафиолетовом аутфите на базе минималистичного (но от этого не менее дерзкого) платья-кейпа и гигантской шляпы-«медузы» из перьев, создание которой креативный директор модного Дома Пьерпаоло Пиччоли поручил легендарному шляпнику Филипу Трейси. Комплект сошел с подиума Valentino в Венеции всего пару недель назад. Дополнили образ очки-маска Marc Jacobs, совместившие спортшик-мотивы и гламур нулевых, и пара лаконичных босоножек на шпильках головокружительной высоты.