Леди Гага в гигантской шляпе-«медузе» устроила эффектное дефиле по Манхэттену
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Фото: Eastnews
Шоу, по всей видимости, готовится не просто драйвовое, а взрывное. Особенно на фоне самой ожидаемой премьеры сезона — фильма «Дом Гуччи» с певицей в одной из главных ролей. Леди Гага привлекает внимание к своей персоне и делает это профессионально. В помощь — total look из коллекции Valentino осень-зима 2021.
Впереди всех трендов оскароносная артистка решила бежать в монохромном ультрафиолетовом аутфите на базе минималистичного (но от этого не менее дерзкого) платья-кейпа и гигантской шляпы-«медузы» из перьев, создание которой креативный директор модного Дома Пьерпаоло Пиччоли поручил легендарному шляпнику Филипу Трейси. Комплект сошел с подиума Valentino в Венеции всего пару недель назад. Дополнили образ очки-маска Marc Jacobs, совместившие спортшик-мотивы и гламур нулевых, и пара лаконичных босоножек на шпильках головокружительной высоты.
Фото: Vogue.com
Тизер фильма «Дом Гуччи» компания Universal Pictures презентовала в конце июля, и публика с нетерпением ждет премьеры. Леди Гага сыграла в нем роль супруги Маурицио Гуччи Патрицию Реджани. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Vogue.com / Instagram @diet_prada
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