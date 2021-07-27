Леди Гага прогулялась на каблуках-гигантах и в «тесном» платье за 95 000 рублей

Эффектные формы звезды подчеркнуло силуэтное черное платье из фактурного трикотажа от Magda Butrym. Кстати, самого модного фасона сезона: лаконичное, но с лифом, имитирующим бра, а заодно — оставляющим минимум места для фантазии. Стоимость наряда — около 95 000 рублей. В пару к нему Леди Гага добавила деталь в своем стиле — стрипы Pleaser на гигантских каблуках, дефиле на которых и правда требует сноровки. Дополнили образ аксессуары: очки Dita Eyewear и одна из любимых сумок — черный чемоданчик от Mark Cross.

Ранее мы рассказывали о платьях, которые выбирают звезды, чтобы заставить сердца окружающих биться чаще, а фантазию — пуститься в свободный полет. Подробности с фото ищите на Passion.ru.