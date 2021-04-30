Леди Байден vs королева Максима: кому total black с дерзкой сеткой идет больше
Фото: Globallook
Сопровождать супруга на выступлении перед Конгрессом Джилл решила в платье цвета ночного неба с полупрозрачными рукавами от Gabriela Hearst. Дерзкая сетка расшита флористическим узором — таким же дополнена защитная маска. Несколько ранее королева Максима отправилась на концерт в Нидерландах. А выбрала для мероприятия монохромный черный образ, выстроенный вокруг эффектного кейпа, классических брюк, топа с рукавами из дерзкого кружева.
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Фото: Globallook
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Фото: Globallook
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