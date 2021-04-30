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Леди Байден vs королева Максима: кому total black с дерзкой сеткой идет больше

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Джилл Байден

Фото: Globallook

В очередном стильном баттле встретились королева Нидерландов Максима и супруга американского президента Джилл Байден. Первые леди не прочь внести перчинку в официальный дресс-код, и на этот раз сделали ставку детали из прозрачной сетки. Смотрим и выбираем, кто отличился больше!

Сопровождать супруга на выступлении перед Конгрессом Джилл решила в платье цвета ночного неба с полупрозрачными рукавами от Gabriela Hearst. Дерзкая сетка расшита флористическим узором — таким же дополнена защитная маска. Несколько ранее королева Максима отправилась на концерт в Нидерландах. А выбрала для мероприятия монохромный черный образ, выстроенный вокруг эффектного кейпа, классических брюк, топа с рукавами из дерзкого кружева.

Выбор победителя в модного противостояния остается за читателями — голосуйте!

Королева Максима

Фото: Globallook

Совсем недавно мы определили пятерку самых стильных образов селебрити этого месяца и подсчитали, сколько они обошлись. За звание самой стильной звезды поборолись Вера Брежнева, Елена Перминова, Мария Горбань и другие. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Globallook

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