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Лариса Долина показала точеную фигуру в платье цвета электрик

Лариса Долина не раз получала шквал критики за переизбыток ретуши на фото и теперь взялась доказывать обратное. В масштабной anti-age битве, конечно, не обошлось без помощи специалистов и строгих диет. Однако результат налицо — точеная фигура, которая отлично выглядит с любого ракурса и даже в самых тесных нарядах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

Долина позирует в силуэтном макси-платье глубокого синего оттенка (к слову, горячо любимого представительницами монарших семей). Наряд от российского дизайнера украшен контрастными деталями и воротником, напоминающим те, что в XVI столетии носили европейские буржуа. Крой повторяет каждый изгиб фигуры артистки. Образ дополнили лаконичные серьги-пусеты и акцентные фаланговые кольца.

Радикальные изменения во внешности Ларисы Долиной не оставляют без внимания в Сети. Редакция Passion.ru обсудила их с экспертом — косметологом сети столичных клиник. А вместе с тем — попытались распознать, к каким процедурам прибегли Алла Пугачева, Лолита, Любовь Успенская и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @larisa.dolina.official