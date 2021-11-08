Лариса Долина показала точеную фигуру в платье цвета электрик

Долина позирует в силуэтном макси-платье глубокого синего оттенка (к слову, горячо любимого представительницами монарших семей). Наряд от российского дизайнера украшен контрастными деталями и воротником, напоминающим те, что в XVI столетии носили европейские буржуа. Крой повторяет каждый изгиб фигуры артистки. Образ дополнили лаконичные серьги-пусеты и акцентные фаланговые кольца.

Радикальные изменения во внешности Ларисы Долиной не оставляют без внимания в Сети. Редакция Passion.ru обсудила их с экспертом — косметологом сети столичных клиник. А вместе с тем — попытались распознать, к каким процедурам прибегли Алла Пугачева, Лолита, Любовь Успенская и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.