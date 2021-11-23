Лариса Долина рассказала о личной жизни и планах на новое замужество

Народная артистка РФ редко делится подробностями своей лично жизни после последнего развода с продюсером Ильей Спицыным, который произошел в 2016 году. Вместе со своим третьим мужем Долина прожила в браке двадцать лет. К нему певица ушла от второго мужа Виктора Митязова, с которым жила девять лет. До этого Лариса Долина семь лет строила семью с Анатолий Миончинский, от которого родила свою единственную дочь Ангелину.

Каждый из бывших супругов артистки был связан с музыкальной индустрией, карьеру в которой на протяжении долгих лет так старательно строит сама Долина. И не спроста. Певица заявляет, что этот факт был для нее удобен. «Когда человек на твоей волне, он понимает, что тебе надо, чтобы у тебя всегда звучал голос, чтобы ты была в форме», — рассказывает она в интервью на YouTube шоу «Скажи Гордеевой». Также Долина отметила, что она сама была инициатором каждого из своих разводов.

После того, как исполнительница хита «Погода в доме» смогла сполна трижды ощутить вкус жизни в браке, вновь надевать на себя обручальное кольцо Лариса Долина не планирует. Она поделилась с Екатериной Гордеевой тем, что на данный момент влюблена, однако замуж выходить больше не планирует. «Больше не хочу замуж», — однозначно заявила певица.