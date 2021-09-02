Кушать подано! Кутюрное платье Бьянки Балти сравнили с омлетом

Неделя у амбассадора модного Дома и музы дизайнеров выдалась насыщенной. Для разогрева — уикенд Dolce & Gabbana, на котором были представлены новые коллекции, включая кутюрную Alta Moda. В последнюю вошло и пышное солнечно-желтое платье, которое Балти и выбрала для следующего мероприятия — кинофестиваля в Венеции. Гиперобъемный многослойный наряд с головокружительным шлейфом дополнил сет из украшений — увесистое колье и серьги-кресты.

Пока одни восхищались эффектным выходом Бьянки, другие выстраивали ассоциативный ряд. В Сети наряд модели даже сравнили с омлетом.