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Кушать подано! Кутюрное платье Бьянки Балти сравнили с омлетом

1 сентября состоялось торжественное открытие 78-го Венецианского кинофестиваля. Город на воде заполонили селебрити, которые не упустили возможности выгулять дизайнерские платья на красной дорожке. Среди гостей блистала 37-летняя модель Бьянка Балти, которая выгуляла total look от Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Бьянка Балти

Фото: Globallook

Неделя у амбассадора модного Дома и музы дизайнеров выдалась насыщенной. Для разогрева — уикенд Dolce & Gabbana, на котором были представлены новые коллекции, включая кутюрную Alta Moda. В последнюю вошло и пышное солнечно-желтое платье, которое Балти и выбрала для следующего мероприятия — кинофестиваля в Венеции. Гиперобъемный многослойный наряд с головокружительным шлейфом дополнил сет из украшений — увесистое колье и серьги-кресты.

Пока одни восхищались эффектным выходом Бьянки, другие выстраивали ассоциативный ряд. В Сети наряд модели даже сравнили с омлетом.

Бьянка Балти

Бьянка Балти

Фото: Globallook

Открытие кинофестиваля было ярким: на красной дорожке собрались звезды во главе с Пенелопой Крус, Изабель Юппер, Сарой Сампайо и Хелен Миррен. В ход пошли пайетки, ультрадерзкие вырезы и весь кутюрный арсенал. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

_ Фото: Globallook

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