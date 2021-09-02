Пенелопа Крус, Хелен Миррен, Адриана Лима и другие звезды на красной дорожке в Венеции
В среду, 1 сентября, состоялась церемония открытия 78-го Венецианского кинофестиваля. Пока не начались официальные конкурсные дни — главное состязание проходит на поле моды и роскоши. Бриллианты, платья от кутюр и фантастические образы лучших мировых звезд.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram
Автор:
Популярное