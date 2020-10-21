Курортная романтика, «пожар» на подиуме и не только: как прошел 2-й день MBFW Russia

Татьяна Глебова и Лейла Насрутинова, дизайнеры бренда Svarka, представили взрывной коктейль из авангарда, андеграундной классики, добавили бунтарский дух, а вместе с тем — романтичные ноты. Залитые красным «пламенем», модели дефилировали в силуэтных платьях с «драматичными» рукавами, клешах с ультранизкой посадки, брутальных перчатках из кожи и дерзких ботфортах. Суть «Эксперимента №7» (такое название получила коллекция) — в человеческой страсти к познанию, которое часто влечет за собой разрушение. «В ходе воплощения целей и идей стираются границы моральных норм. Это история о неутолимом любопытстве, которое не знает жалости ни к себе, ни к другим» — такую идею транслирует Svarka в весенне-летнем сезоне.