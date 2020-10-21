Курортная романтика, «пожар» на подиуме и не только: как прошел 2-й день MBFW Russia
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Юлия Далакян погрузила гостей показа в атмосферу курортной романтики, которая читалась во всем: в сочных оттенках, тропических принтах, легких текстурах. В условиях минувшей самоизоляции и закрытого неба путешествия стали действительно животрепещущей темой. Образы из весенне-летней коллекции дают надежду: одни переносят в жаркую саванну для сафари-прогулок, другие — на вечеринку у бассейна. Дизайнер предлагает наполнять модный арсенал грядущего сезона графичными паттернами, обилием бахромы, многоярусными воланами и неоном.
Татьяна Глебова и Лейла Насрутинова, дизайнеры бренда Svarka, представили взрывной коктейль из авангарда, андеграундной классики, добавили бунтарский дух, а вместе с тем — романтичные ноты. Залитые красным «пламенем», модели дефилировали в силуэтных платьях с «драматичными» рукавами, клешах с ультранизкой посадки, брутальных перчатках из кожи и дерзких ботфортах. Суть «Эксперимента №7» (такое название получила коллекция) — в человеческой страсти к познанию, которое часто влечет за собой разрушение. «В ходе воплощения целей и идей стираются границы моральных норм. Это история о неутолимом любопытстве, которое не знает жалости ни к себе, ни к другим» — такую идею транслирует Svarka в весенне-летнем сезоне.
Неделя моды MBFW в этом сезоне объединила формат офлайн-показов и онлайн-трансляций. Прямые включения с главных локаций мероприятия и презентации брендов — ежедневно на Passion.ru.
Фото и видео: Светлана Наконечная / Passion.ru
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