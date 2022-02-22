«Кукольное» платье и новая укладка: Ирина Безрукова показала экспресс-способ помолодеть

Безрукова выбрала лаконичное платье в глубоком изумрудном оттенке и без единого намека на декольте. Наряд накануне приобрела в бутике российского бренда. Акцент сместила на точеную талию и драматичные рукава-буфы, ставшие главной деталью образа. Дополнили вечерний look для культурной программы минималистичные ботильоны и пара едва заметных серег-пусетов.

На бьюти-приемы Ирины советуем обратить внимание: для мероприятия актриса сделала объемное каре с нарочито небрежными локонами как у подружки серфера. А нюдовый мейкап дополнила стрелками из мерцающих кристаллов в тон платья.