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«Кукольное» платье и новая укладка: Ирина Безрукова показала экспресс-способ помолодеть
Вера Алентова отметила восьмидесятый юбилей и сделала это в знаковом для себя месте — Театре имени Пушкина. В честь праздника на сцене исполнили спектакль «Мадам Рубинштейн», который стал бенефисом актрисы. Вечером в зрительном зале собрались родные и близкие друзья — дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым и детьми, Дарья Повереннова, Елена Малышева, Екатерина Стриженова и многие другие. В числе приглашенных блистала и Ирина Безрукова — в платье беби-долл и с новой укладкой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
Безрукова выбрала лаконичное платье в глубоком изумрудном оттенке и без единого намека на декольте. Наряд накануне приобрела в бутике российского бренда. Акцент сместила на точеную талию и драматичные рукава-буфы, ставшие главной деталью образа. Дополнили вечерний look для культурной программы минималистичные ботильоны и пара едва заметных серег-пусетов.
На бьюти-приемы Ирины советуем обратить внимание: для мероприятия актриса сделала объемное каре с нарочито небрежными локонами как у подружки серфера. А нюдовый мейкап дополнила стрелками из мерцающих кристаллов в тон платья.
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба / Globallook