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Помолодевшая Кобзон, Безрукова с новой прической и другие звезды на бенефисе Алентовой

21 февраля звезде российского театра и кино Вере Алентовой исполнилось 80 лет. День рождения она встречала не в кругу семьи за чашкой чая, а на в театре имени Пушкина, где служит больше полувека. Специально к юбилею любимой актрисы здесь поставили спектакль «Мадам Рубинштейн», ставший бенефисом юбилярши.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нелли Кобзон

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Поздравить Веру Алентову и поддержать ее в день премьеры в театре Пушкина собрались ее близкие — дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым и детьми Андреем и Таисией, а также звездные друзья: Нелли Кобзон, Екатерина Стриженова с сестрой Викторией Андрияновой, Елена Малышева, Игорь Ясулович, Дарья Повереннова с мужем Андреем Шароновым, Анна Пескова и многие другие.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон выглядела элегантной, помолодевшей и жизнерадостной. Ирина Безрукова для выхода в свет надела лаконичное платье изумрудного цвета и сделала необычную для себя прическу — кудри.

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Екатерина Стриженова побывала на премьере в компании сестры, дизайнера Виктории Андрияновой. Для именинницы они приготовили огромный букет мимозы.

Помолодевшая Кобзон, Безрукова с новой прической и другие звезды на бенефисе Алентовой

Спектакль «Мадам Рубинштейн» рассказывает о создательнице модной империи Хелене Рубинштейн, но не дословно пересказывает ее биографию, а в вольном прочтении и через видение режиссера Евгения Писарева.

«Мама встречает его сегодня на сцене, новой премьерой, и надо видеть, как стремительно она по ней бегает, как потрясающе современно играет, и как зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящейся фейерверк», — писала Юлия Меньшова в день рождения Веры Алентовой.

Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru

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