Помолодевшая Кобзон, Безрукова с новой прической и другие звезды на бенефисе Алентовой
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Поздравить Веру Алентову и поддержать ее в день премьеры в театре Пушкина собрались ее близкие — дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым и детьми Андреем и Таисией, а также звездные друзья: Нелли Кобзон, Екатерина Стриженова с сестрой Викторией Андрияновой, Елена Малышева, Игорь Ясулович, Дарья Повереннова с мужем Андреем Шароновым, Анна Пескова и многие другие.
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон выглядела элегантной, помолодевшей и жизнерадостной. Ирина Безрукова для выхода в свет надела лаконичное платье изумрудного цвета и сделала необычную для себя прическу — кудри.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Екатерина Стриженова побывала на премьере в компании сестры, дизайнера Виктории Андрияновой. Для именинницы они приготовили огромный букет мимозы.
Спектакль «Мадам Рубинштейн» рассказывает о создательнице модной империи Хелене Рубинштейн, но не дословно пересказывает ее биографию, а в вольном прочтении и через видение режиссера Евгения Писарева.
«Мама встречает его сегодня на сцене, новой премьерой, и надо видеть, как стремительно она по ней бегает, как потрясающе современно играет, и как зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящейся фейерверк», — писала Юлия Меньшова в день рождения Веры Алентовой.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru