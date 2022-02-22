Помолодевшая Кобзон, Безрукова с новой прической и другие звезды на бенефисе Алентовой

Спектакль «Мадам Рубинштейн» рассказывает о создательнице модной империи Хелене Рубинштейн, но не дословно пересказывает ее биографию, а в вольном прочтении и через видение режиссера Евгения Писарева.

«Мама встречает его сегодня на сцене, новой премьерой, и надо видеть, как стремительно она по ней бегает, как потрясающе современно играет, и как зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящейся фейерверк», — писала Юлия Меньшова в день рождения Веры Алентовой.