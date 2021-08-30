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Кудрявцева vs Джанабаева: выбираем самый яркий образ с жакетом цвета Барби

Тренд на неон подогревается всеобщим увлечением палитрой Барби-оттенков. Розовый — абсолютный фаворит года, и с этим не поспоришь. С ним часто экспериментирует Лера Кудрявцева, которая выгуливает флуоресцентные цвета и в пир, и в мир. Не так давно телеведущая примерила ультраяркий total look и померилась им с еще одной звездной красоткой — выбираем победительницу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Альбина Джанабаева

Фото: Instagram @albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева показала образ дерзкой автоледи за рулем кабриолета. Оттенок Hot Pink певице идет не меньше, чем руль спортивного авто. Эффектный блейзер oversize дополняет аутфит на базе кипенно-белого цвета и с брюками-палаццо в главной роли. Дополнили образ узкие очки а-ля винтаж и акцентные серьги.

В эфир звезда вышла во всеоружии и не побоялась одеться в неон с головы до ног. А заодно доказала, что брючная двойка из удлиненного двубортного блейзера и классических брюк — беспроигрышная инвестиция в гардероб на каждый день и для особых случаев.

Лера Кудрявцева / Instagram @leratv

Ранее костюмами в яркую клетку померились сразу две звездные модницы. Ирина Шейк нарядилась школьницей, а Бейонсе примерила образ Big Boss. Голосуйте за фаворитку по ссылке!

Фото: Instagram @leratv / @albinadzhanabaeva

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