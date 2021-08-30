Сегодня в 18:02

Кудрявцева vs Джанабаева: выбираем самый яркий образ с жакетом цвета Барби

Тренд на неон подогревается всеобщим увлечением палитрой Барби-оттенков. Розовый — абсолютный фаворит года, и с этим не поспоришь. С ним часто экспериментирует Лера Кудрявцева, которая выгуливает флуоресцентные цвета и в пир, и в мир. Не так давно телеведущая примерила ультраяркий total look и померилась им с еще одной звездной красоткой — выбираем победительницу!