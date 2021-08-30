Кудрявцева vs Джанабаева: выбираем самый яркий образ с жакетом цвета Барби
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Альбина Джанабаева показала образ дерзкой автоледи за рулем кабриолета. Оттенок Hot Pink певице идет не меньше, чем руль спортивного авто. Эффектный блейзер oversize дополняет аутфит на базе кипенно-белого цвета и с брюками-палаццо в главной роли. Дополнили образ узкие очки а-ля винтаж и акцентные серьги.
В эфир звезда вышла во всеоружии и не побоялась одеться в неон с головы до ног. А заодно доказала, что брючная двойка из удлиненного двубортного блейзера и классических брюк — беспроигрышная инвестиция в гардероб на каждый день и для особых случаев.
Ранее костюмами в яркую клетку померились сразу две звездные модницы. Ирина Шейк нарядилась школьницей, а Бейонсе примерила образ Big Boss. Голосуйте за фаворитку по ссылке!
Фото: Instagram @leratv / @albinadzhanabaeva
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