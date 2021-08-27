Как школьницы: Бейонсе и Ирина Шейк померились клетчатыми костюмами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @beyonce
Бейонсе выгуляла брючную двойку, разлетевшуюся по гардеробам селебрити с легкой руки Вивьен Вествуд. Замиксован костюм в лавандовую клетку с вязаным кроп-топом Raf Simons и узнаваемыми мюли Bottega Veneta. Дополняют аутфит как всегда броские украшения и легендарная микросумка Le Chiquito от Jacquemus.
Образ Ирины Шейк для прогулки с дочкой получился куда более дерзким. На ней — двойка из классического жакета и мини-юбки в складку. Соединил союз базовый черный топ, а добавили брутальности грубые сапоги Magda Butrym. В завершение — сумка Cush от By Far — одна из самых любимых в коллекции модели.
Фото: Eastnews
Бейонсе не перестает радовать поклонников появлением в глянце и рекламных кампаниях. За последние несколько недель звезда выпустила новую капсулу для своего бренда, снялась для обложки известного журнала и стала лицом ювелирного Дома Tiffany & Co. Для последнего певица позировала в платье с дерзкими разрезами и в крепких объятиях мужа. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastenews / Globallook / Instagram @beyonce
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