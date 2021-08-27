Как школьницы: Бейонсе и Ирина Шейк померились клетчатыми костюмами

Бейонсе не перестает радовать поклонников появлением в глянце и рекламных кампаниях. За последние несколько недель звезда выпустила новую капсулу для своего бренда, снялась для обложки известного журнала и стала лицом ювелирного Дома Tiffany & Co. Для последнего певица позировала в платье с дерзкими разрезами и в крепких объятиях мужа. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.