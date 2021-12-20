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Куда смотрит муж? Валерия выгуляла платье с декольте до пупка и перьями марабу

Валерия приняла участие в съемках новогоднего шоу, результат которых действительно стоит подождать. Хотя бы ради того, чтобы увидеть, как эффектно на артистке сидит платье с экстремально соблазнительными разрезами. Тянуть не будем — некоторые модные приемы певицы советуем взять на вооружение уже сейчас, выбирая образ для праздничной ночи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Певица Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Пока все обсуждают неожиданный развод Григория Лепса, певец готовит новогодний эфир с топовыми артистами российской эстрады. В числе приглашенных — Валерия, которую совсем скоро зрители увидят в дерзком макси-платье от турецкого дизайнера Hakaan Yildirim. В нем прекрасно все: интригующе глубокое декольте, которое практически достигает талии, венчающий его пояс с перьями марабу и разрез спереди, оставляющий слишком мало места для фантазии. Дополнили образ лаконичные мюли на шпильках.

Что только не делают звезды, чтобы их образы точно запомнились. На недавнюю премьеру зимней комедии Ольга Бузова пришла с метровым бантом на голове, который закрыл видимость задним рядам в кинозале. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @valeriya

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