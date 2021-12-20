Куда смотрит муж? Валерия выгуляла платье с декольте до пупка и перьями марабу

Пока все обсуждают неожиданный развод Григория Лепса, певец готовит новогодний эфир с топовыми артистами российской эстрады. В числе приглашенных — Валерия, которую совсем скоро зрители увидят в дерзком макси-платье от турецкого дизайнера Hakaan Yildirim. В нем прекрасно все: интригующе глубокое декольте, которое практически достигает талии, венчающий его пояс с перьями марабу и разрез спереди, оставляющий слишком мало места для фантазии. Дополнили образ лаконичные мюли на шпильках.