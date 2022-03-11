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Куда смотрит муж? Супермодель Карли Клосс гуляет с коляской на каблуках (и вам советует)

В марте 2021 года супермодель Карли Клосс родила первенца и теперь вполне успешно совмещает будни мамы и светскую жизнь. Недавно звезда подиума показала, как проводит время в Париже после Недели моды. В графике — семья и прогулки с ребенком. О стиле Карли, кстати, тоже не забывает и одевается так, что в любой момент может открыть кутюрный показ.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Карли Клосс

Фото: Globallook

Хроника образов Клосс — настоящий гид по стильным идеям и руководство к действию. Супермодель вооружается коляской, арсеналом детских вещей и остромодным гардеробом. В ход идут эффектные замшевые тренчи цвета бургунди, элегантные пальто с мерцающей вышивкой, классические брюки а акцентные детали. Но главное — в Париже Карли всегда носит обувь на каблуке. И, кажется, это отличная замена изнурительной тренировки для ног в спортзале.

Карли Клосс

Instagram @karliekloss

Карли Клосс

Instagram @karliekloss

Ждем, когда Рианна и ASAP Rocky порадуют новостью о появлении первенца на свет. Уже предвкушаем, как изменится стиль Ри, если во время беременности он стал максимально раскованным. Пожалуй, самый громкий выход будущей мамы — в абсолютно прозрачном пеньюаре и крошечных стрингах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Instagram

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