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Куда смотрит муж? Супермодель Карли Клосс гуляет с коляской на каблуках (и вам советует)

В марте 2021 года супермодель Карли Клосс родила первенца и теперь вполне успешно совмещает будни мамы и светскую жизнь. Недавно звезда подиума показала, как проводит время в Париже после Недели моды. В графике — семья и прогулки с ребенком. О стиле Карли, кстати, тоже не забывает и одевается так, что в любой момент может открыть кутюрный показ.