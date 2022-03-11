Куда смотрит муж? Супермодель Карли Клосс гуляет с коляской на каблуках (и вам советует)
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Хроника образов Клосс — настоящий гид по стильным идеям и руководство к действию. Супермодель вооружается коляской, арсеналом детских вещей и остромодным гардеробом. В ход идут эффектные замшевые тренчи цвета бургунди, элегантные пальто с мерцающей вышивкой, классические брюки а акцентные детали. Но главное — в Париже Карли всегда носит обувь на каблуке. И, кажется, это отличная замена изнурительной тренировки для ног в спортзале.
Instagram @karliekloss
Instagram @karliekloss
Ждем, когда Рианна и ASAP Rocky порадуют новостью о появлении первенца на свет. Уже предвкушаем, как изменится стиль Ри, если во время беременности он стал максимально раскованным. Пожалуй, самый громкий выход будущей мамы — в абсолютно прозрачном пеньюаре и крошечных стрингах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Instagram