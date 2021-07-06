Изящная Белла Хадид, элегантная Карла Бруни и другие звезды на красной дорожке в Каннах

В 2020 году Каннский кинофестиваль отменили по известным причинам. Теперь же знаменитости, истосковавшиеся по красной дорожке одного из самых престижных мероприятий в сфере кинематографа, выгуляли свои лучшие наряды. Многие звезды прибыли в Канны за несколько дней до открытия фестиваля, чтобы проникнуться его атмосферой.

Марион Котийяр на открытии Международного Каннского кинофестиваля блистала в «стальном» облегающем платье Chanel, напоминающем чешую. Наряд подчеркнул идеальную фигуру актрисы и выигрышно выделил ее на фоне других знаменитостей.