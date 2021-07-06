Изящная Белла Хадид, элегантная Карла Бруни и другие звезды на красной дорожке в Каннах
В 2020 году Каннский кинофестиваль отменили по известным причинам. Теперь же знаменитости, истосковавшиеся по красной дорожке одного из самых престижных мероприятий в сфере кинематографа, выгуляли свои лучшие наряды. Многие звезды прибыли в Канны за несколько дней до открытия фестиваля, чтобы проникнуться его атмосферой.
Марион Котийяр на открытии Международного Каннского кинофестиваля блистала в «стальном» облегающем платье Chanel, напоминающем чешую. Наряд подчеркнул идеальную фигуру актрисы и выигрышно выделил ее на фоне других знаменитостей.
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Фото: Getty Images
Модель Белла Хадид появилась на красной дорожке в оригинальном черном-белом платье оригинального кроя Jean Paul Gaultier. Шифоновый лиф платья, перекрещивающийся на шее, перекликался с таким же длинным шлейфом. Белла приковала к себе всеобщее внимание и стала одной из самых ярких звезд вечера.
Фото: Getty Images
Бывшая супермодель и жена бывшего президента Франции Николя Саркози Карла Бруни тоже стала гостьей на открытии фестиваля. На красной дорожке экс-первая леди позировала в облегающем платье нежно-голубого оттенка и ушитого тысячами страз. Платье Celine с одной бретелью и разрезом до бедра доказало, что 53-летняя красавица находится в прекрасной форме.
Фото: Getty Images
Еще одна модель Кэндис Свейнпол появилась на публике в облегающем отороченном бахромой комбинезоне Etro с максимально глубоким декольте.
Фото: Getty Images
Председателем жюри основного конкурса 74-го Международного Каннского кинофестиваля стал режиссер Спайк Ли. В жюри также вошли Милен Фармер, Мелани Лоран, Мэгги Джилленхол и другие известные в своей сфере персоны.
В основном конкурсе на суд жюри представят 24 картины, в том числе фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
Фото: Getty Images, Alberto Terenghi/Cannes 2021/ Global Look press
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