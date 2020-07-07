Ксения Собчак удивила фанатов скромным образом с пышной юбкой цвета пыльной розы

Фолловерам женственный стиль Собчак пришелся по душе, о чем свидетельствуют сотни восторженных комплиментов. «Ксения Анатольевна, вы прекрасны!», «Отличный лук», «Очень нравится ваш наряд», «Обувь шикарная!», «Ксения, прекрасно выглядите!», «Ого, какая грация», «Женственный стиль!», «Красотка Ксения», «Вот что, Ксения, у вас не отнять — так это хороший вкус», «Ксения, хороша, свежа, притягательна! И вам, и стилисту респект» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Ксении Собчак

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