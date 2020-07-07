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Ксения Собчак удивила фанатов скромным образом с пышной юбкой цвета пыльной розы

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Ксения Собчак блеснула в элегантном образе с юбкой-плиссе

Фото: Instagram @xenia_sobchak

После череды скандалов Ксения Собчак компенсировала остросюжетный контент в своем Instagram эффектным аутфитом. 38-летняя политик и телеведущая преподала настоящий модный мастер-класс, показав, как носить актуальные пудровые оттенки.

Недавно перенесшая открытый перелом носа и сложную операцию Собчак снова в форме. Звезда позирует в элегантном образе, выстроенном вокруг нежных оттенков розовой пудры. В главной роли — пышная юбка в складку скромной длины мидакси, зарифмованная с удлиненной принтованной блузой от Prada. Тандем соединил пояс цвета пыльной розы, подчеркнувший стройную талию ведущей. Гармонично вписаны в образ сетчатые ботинки Christian Dior из замши цвета капучино — фавориты главных it-girls в 2020 году. Финальные штрихи — пара лаконичных украшений и акцентные серьги-шандельеры, ниспадающие до плеч.

Фолловерам женственный стиль Собчак пришелся по душе, о чем свидетельствуют сотни восторженных комплиментов. «Ксения Анатольевна, вы прекрасны!», «Отличный лук», «Очень нравится ваш наряд», «Обувь шикарная!», «Ксения, прекрасно выглядите!», «Ого, какая грация», «Женственный стиль!», «Красотка Ксения», «Вот что, Ксения, у вас не отнять — так это хороший вкус», «Ксения, хороша, свежа, притягательна! И вам, и стилисту респект» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Ксении Собчак

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