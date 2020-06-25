Ксения Собчак перенесла операцию на нос и показала видео из больницы

В четверг, 25 июня, политик и телеведущая Ксения Собчак рассказала поклонникам, что перенесла операцию на нос. Врачам удалось сохранить вмешательство в тайне.

«Я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. Мой муж и мама поддерживали меня все это время, я их очень люблю», — написала она в блоге.

В новом видео на YouTube Ксения заранее опровергла слухи о пластике, которые могут возникнуть: «Я не глупая девочка, ребята, я уже взрослая, я понимаю, что есть ситуации, в которых ситуация бессильна. Это не пластика. Была бы пластика, были бы еще синие круги вокруг глаз, это я вам как спец подсказываю». Теории по поводу домашнего насилия она тоже отмела.

Причина, по которой Ксения обратилась к врачам — открытый перелом носа.

Редакция Passion.ru желает полного и скорейшего выздоровления!