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Ксения Собчак похвасталась остромодными «галошами» за 40 000 рублей

Ксения Собчак высказалась на тему антипрививочников и ограничительных мер в столице, связанных с распространением коронавируса. А вместе с тем — решила времени зря не терять и уже подготовилась взобраться на борт частного джета. На прощание, перед отпуском, ведущая показала свой travel-образ, в котором решила совместить все самое модное сразу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак и ее сын Платон

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения вооружилась удобным костюмом из шерсти на базе джемпера и джоггеров. Комплект обошелся около 74 000 рублей. К нему — дымчато-серый кардиган и акцентный шарф с броским принтом. Самое интересное — аксессуары. В главной роли — вместительная замшевая сумка Margaux от The Row, которая уже успела заслужить статус культовой. Ее стоимость — 4 300 долларов (около 305 500 рублей по актуальному курсу). В завершение — остромодные мюли-«галоши» от JW Anderson, которые, несмотря на странный силуэт, захватили сердца фэшиониста в этом году. Прикупить их можно и сейчас, оставив в бутике около 40 000 рублей.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

В октябре светская жизнь была насыщенной: звезды едва успевали менять наряды. Некоторые оказались не самыми удачными: например, Джо Байден улетел в Рим в заношенных туфлях, Анджелину Джоли раскритиковали за неудачное наращивание волос, а Лиззо пришла на вечеринку практически без ничего. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @xenia_sobchak