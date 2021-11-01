Ксения Собчак похвасталась остромодными «галошами» за 40 000 рублей

Ксения вооружилась удобным костюмом из шерсти на базе джемпера и джоггеров. Комплект обошелся около 74 000 рублей. К нему — дымчато-серый кардиган и акцентный шарф с броским принтом. Самое интересное — аксессуары. В главной роли — вместительная замшевая сумка Margaux от The Row, которая уже успела заслужить статус культовой. Ее стоимость — 4 300 долларов (около 305 500 рублей по актуальному курсу). В завершение — остромодные мюли-«галоши» от JW Anderson, которые, несмотря на странный силуэт, захватили сердца фэшиониста в этом году. Прикупить их можно и сейчас, оставив в бутике около 40 000 рублей.