Ксения Собчак очаровала поклонников нежным образом с тренчем цвета мяты

Ранее Собчак интересовалась у фолловеров, в каких аутфитах она им нравится больше — в женственных или более дерзких. Сама же призналась, что в первых ощущает себя «волком в овечьей шкуре». Под свежим фото поклонники не скупились на комплименты. «Шикарный наряд!», «Вау! Какая красота!», «Безумно стильно», «Цвет вам к лицу», «Прекрасный образ», «Сама загадочность!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

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