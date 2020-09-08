Ксения Собчак очаровала поклонников нежным образом с тренчем цвета мяты
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Собчак подчеркнула, что обожает отечественные бренды и гордится ими: «При всем многообразии выбора я всегда поддерживаю своих» — прокомментировала публикацию звезда. Впрочем, неудивительно, ведь в одежде российских марок Ксения появляется часто. Телеведущая блеснула в новом образе, выстроенном вокруг пастельных оттенков и принтов. В основе — элегантный наряд молочно-белого цвета, главные роли в котором забрал на себя легкий мятный тренч с белым воротником. Завершили ансамбль белоснежные лодочки на каблуке изящной высоты.
Ранее Собчак интересовалась у фолловеров, в каких аутфитах она им нравится больше — в женственных или более дерзких. Сама же призналась, что в первых ощущает себя «волком в овечьей шкуре». Под свежим фото поклонники не скупились на комплименты. «Шикарный наряд!», «Вау! Какая красота!», «Безумно стильно», «Цвет вам к лицу», «Прекрасный образ», «Сама загадочность!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
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