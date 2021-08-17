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Ксения Бородина в перьях с ног до головы устроила дефиле на крыше

Ксения Бородина примерила ультрадерзкий образ для новой съемки. Телеведущая устроила яркое дефиле на крыше, облачившись в перья с головы до ног. Вышло по-настоящему горячо — градус соблазнительности зашкаливает. Правда, подобный образ мы где-то уже видели.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

Бородина показала стройные ноги во всей красе, нарядившись в макси-платье с разрезом от бедра. Total look из пышных перьев со шлейфом замиксован с лаконичными босоножками на экстремально высоких шпильках (истинные чудеса эквилибристики на крыше высотки). Дополняют образ акцентные украшения: сет из браслетов в союзе с брутальными часами. В завершение — эффектные солнцезащитные очки в золотой оправе.

Ксения Бородина / Instagram @borodylia / Фото: Артем Акопян

В 2018 году на вечеринку в рамках Недели моды в Нью-Йорке Кристина Агилера пришла в эпатажном платье из белых перьев от Vivienne Westwood. К нему — пару туфель на шпильках и увесистые бриллианты. Чей образ ярче? Голосуйте!

Кристина Агилера

Кристина Агилера

Фото: Eastnews

Не так давно за самый дерзкий образ с леопардовым принтом поборолись Светлана Бондарчук и Татьяна Навка. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram @borodylia

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