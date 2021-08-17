Ксения Бородина в перьях с ног до головы устроила дефиле на крыше
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @borodylia
Бородина показала стройные ноги во всей красе, нарядившись в макси-платье с разрезом от бедра. Total look из пышных перьев со шлейфом замиксован с лаконичными босоножками на экстремально высоких шпильках (истинные чудеса эквилибристики на крыше высотки). Дополняют образ акцентные украшения: сет из браслетов в союзе с брутальными часами. В завершение — эффектные солнцезащитные очки в золотой оправе.
В 2018 году на вечеринку в рамках Недели моды в Нью-Йорке Кристина Агилера пришла в эпатажном платье из белых перьев от Vivienne Westwood. К нему — пару туфель на шпильках и увесистые бриллианты. Чей образ ярче? Голосуйте!
Фото: Eastnews
Не так давно за самый дерзкий образ с леопардовым принтом поборолись Светлана Бондарчук и Татьяна Навка. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram @borodylia
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