Ксения Бородина в перьях с ног до головы устроила дефиле на крыше

Бородина показала стройные ноги во всей красе, нарядившись в макси-платье с разрезом от бедра. Total look из пышных перьев со шлейфом замиксован с лаконичными босоножками на экстремально высоких шпильках (истинные чудеса эквилибристики на крыше высотки). Дополняют образ акцентные украшения: сет из браслетов в союзе с брутальными часами. В завершение — эффектные солнцезащитные очки в золотой оправе.