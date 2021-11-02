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Ксения Бородина спустила четверть миллиона рублей на пальто

Ксения Бородина передала привет поклонникам после съемки очередного (и долгожданного) выпуска шоу «Ледниковый период». Телеведущая засветила спойлер — новый образ для выхода на лед, а затем — отправилась на встреча с подругами в один из столичных ресторанов. А тому, как одеться, чтобы одинаково стильно выглядеть на работе и вечером, предлагаем все же поучиться у звезды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

В центре внимания — силуэтное двубортное пальто из шерсти и кашемира в остромодную клетку «гусиный шаг». За безупречный крой из актуальной коллекции Alexandre Vauthier пришлось заплатить около 250 000 рублей. Образ выстроен вокруг классического черного цвета и игры текстур. В нем стильное трикотажное поло зарифмовано с облегающими кожаными брюками и брутальными лоферами Prada, которые захватили сердца и гардеробы фэшиониста по всему миру.

Не так давно в Сети обсуждали новый образ Кейт Миддлтон, который она прихватила с собой на саммит ООН в Глазго. Герцогиня вооружилась платьем за сотни тысяч рублей, а к нему — туфли, которые надевала, как минимум, 12 раз. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram