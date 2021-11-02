Ксения Бородина спустила четверть миллиона рублей на пальто
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @borodylia
В центре внимания — силуэтное двубортное пальто из шерсти и кашемира в остромодную клетку «гусиный шаг». За безупречный крой из актуальной коллекции Alexandre Vauthier пришлось заплатить около 250 000 рублей. Образ выстроен вокруг классического черного цвета и игры текстур. В нем стильное трикотажное поло зарифмовано с облегающими кожаными брюками и брутальными лоферами Prada, которые захватили сердца и гардеробы фэшиониста по всему миру.
Не так давно в Сети обсуждали новый образ Кейт Миддлтон, который она прихватила с собой на саммит ООН в Глазго. Герцогиня вооружилась платьем за сотни тысяч рублей, а к нему — туфли, которые надевала, как минимум, 12 раз. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram