Вчера в 20:49 1 мин.

Ксения Бородина спустила четверть миллиона рублей на пальто

Ксения Бородина передала привет поклонникам после съемки очередного (и долгожданного) выпуска шоу «Ледниковый период». Телеведущая засветила спойлер — новый образ для выхода на лед, а затем — отправилась на встреча с подругами в один из столичных ресторанов. А тому, как одеться, чтобы одинаково стильно выглядеть на работе и вечером, предлагаем все же поучиться у звезды.