Кейт Миддлтон выгуляла платье за нескромные 234 300 рублей

Но начнем с самого начала. День герцогини стартовал с посещения лагеря скаутов. Наряд Кэтрин подобрала в тему встрече: скинни-джинсы, базовую водолазку и брутальный стеганый жилет Ganni за 255 фунтов (около 25 000 рублей). Дополнил образ пестрый галстук скаута и любимые ботинки See by Chloé.

Вечером — особый наряд: эффектное платье цвета васильков из прошлогодней коллекции Eponine, стоимость которого, как сообщает Daily Mail, весьма нескромная — 2400 фунтов (около 234 300 рублей). К нему — элегантный клатч и бессменные замшевые лодочки Rupert Sanderson за 425 фунтов (около 41 500 рублей).