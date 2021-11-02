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Кейт Миддлтон выгуляла платье за нескромные 234 300 рублей

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили саммит ООН по климату COP26 в Глазго. Герцогиня Кембриджская занимает активные позиции в вопросах защиты окружающей среды даже в мелочах: монаршая особа смело носит одежду десятилетиями и совершенно этого не стыдится. На этот раз под прицелом оказалось роскошное платье с акцентом на талии и туфли, которые выходили в свет, как минимум, 12 раз.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон и принц Гарри

Фото: Globallook

Но начнем с самого начала. День герцогини стартовал с посещения лагеря скаутов. Наряд Кэтрин подобрала в тему встрече: скинни-джинсы, базовую водолазку и брутальный стеганый жилет Ganni за 255 фунтов (около 25 000 рублей). Дополнил образ пестрый галстук скаута и любимые ботинки See by Chloé.

Вечером — особый наряд: эффектное платье цвета васильков из прошлогодней коллекции Eponine, стоимость которого, как сообщает Daily Mail, весьма нескромная — 2400 фунтов (около 234 300 рублей). К нему — элегантный клатч и бессменные замшевые лодочки Rupert Sanderson за 425 фунтов (около 41 500 рублей).

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Обувь, заслужившая статус любимой, есть и у президента Байдена. Недавно глава Соединенных Штатов отправился на саммит в Рим в заношенных туфлях. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook