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Ксения Бородина спустила четверть миллиона рублей на модные аксессуары

Погода в столице теплом не балует — самое время утепляться. Как сделать это стильно — показала Ксения Бородина, которая выстроила образ вокруг самых актуальных (и универсальных) оттенков сезона. Правда, стоимость аутфита кусается не меньше, чем первая осенняя прохлада — разбираемся, что к чему!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

Бородина сделала ставку на кофейные тона и не прогадала — их в этом сезоне будет много . В главной роли — теплый жакет в клетку «гусиная лапка», к нему — пара объемных джинсов-бойфрендов и трикотажный топ цвета латте. На аксессуары от Louis Vuitton телеведущая не пожалела средств: сумка Utility обошлась 225 000 рублей, а ремень с узнаваемой монограммой — около 44 000 рублей. Завершили образ лоферы Loro Piana цвета хаки за 660 евро (около 57 000 рублей по актуальному курсу).

Ксения Бородина

Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

1 сентября Ксения Бородина проводила дочерей в школу. Для торжественной линейки звезда выбрала ультрамини в паре с брутальными ботинками. Кети Топурия выгуляла остромодную пижаму, а Юлия Барановская — платье цвета неба. Больше стильных образов — в материале Passion.ru.