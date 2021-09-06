Ксения Бородина спустила четверть миллиона рублей на модные аксессуары

Бородина сделала ставку на кофейные тона и не прогадала — их в этом сезоне будет много . В главной роли — теплый жакет в клетку «гусиная лапка», к нему — пара объемных джинсов-бойфрендов и трикотажный топ цвета латте. На аксессуары от Louis Vuitton телеведущая не пожалела средств: сумка Utility обошлась 225 000 рублей, а ремень с узнаваемой монограммой — около 44 000 рублей. Завершили образ лоферы Loro Piana цвета хаки за 660 евро (около 57 000 рублей по актуальному курсу).