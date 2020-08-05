«Стали взрослее и мудрее»: Бородина показала романтичное фото с мужем на фоне слухов о разводе

Ксения опубликовала фотографию, на которой позирует с мужем и большим букетом цветов. «Взрослые мы стали, мы стали редко выкладывать совместные фото, но от этого наши отношения не стали хуже поверьте. Каждый раз давать отчеты, если вдруг мужа нет в кадре, совсем не хочется. Любители написать очередную утку про нас и нашу личную жизнь только нас смешат последнее время. Я понимаю, что вам сложно принять, что мы стали закрыты во многих моментах, стали мудрее и взрослее, в конце концов. Дети наши ходят в школу и сад, и быть вот этим блогером, выворачивающим кишки наружу ради хайпа и подписчиков, давно неинтересно. Я по-прежнему с вами очень откровенна во многих вопросах, но мы семья, я вас просто убедительно прошу, не вестись на провокации, мне не заваливать личку левыми новостями. Наверное, никогда не настанет тот день, когда нас оставят окончательно в покое, у меня на это давно иммунитет. Просто я всегда думаю о детях, которые растут в любящей семье, и как огородить их от дерьма, со стороны идиотов я не знаю», — написала она в Instagram.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились 3 июля 20015 года. Сейчас у супругов подрастает общая 4-летняя дочь Теона. У Бородиной также есть 11-летняя дочь Маруся от первого брака, а у Марова — сын Омар от предыдущих отношений.