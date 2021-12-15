Крус пришла на гала-вечер в костюме новогоднего подарка, а Хэтэуэй — в силуэтном макси
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Вечер, по своему обыкновению, превратился в настоящий показ Chanel. Энн Хэтэуэй порадовала своим редким, но метким появлением, для которого выбрала силуэтное платье макси без единого намека на декольте. Диана Крюгер похвасталась рельефным прессом в двойке из кроп-рубашки и пышной юбки А-силуэта с принтом, напоминающим гжель.
Главная героиня торжества Пенелопа Крус затмила всех: актриса нарядилась рождественским подарком (разумеется, очень дорогим). Принимать восторженные взгляды и комплименты звезда решила в асимметричном атласном платье пламенного алого цвета с декольте, увенчанным мерцающим кружевом и акцентным бантом.
Фото: GettyImages
Пенелопа Крус, Ким Кардашьян, Ума Турман и другие знаменитости предугадали, какие платья будут самыми модными в эту новогоднюю ночь (и не только). Раскроем тайну: чем больше пайеток, тем лучше. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Globallook