Крус пришла на гала-вечер в костюме новогоднего подарка, а Хэтэуэй — в силуэтном макси

Вечер, по своему обыкновению, превратился в настоящий показ Chanel. Энн Хэтэуэй порадовала своим редким, но метким появлением, для которого выбрала силуэтное платье макси без единого намека на декольте. Диана Крюгер похвасталась рельефным прессом в двойке из кроп-рубашки и пышной юбки А-силуэта с принтом, напоминающим гжель.

Главная героиня торжества Пенелопа Крус затмила всех: актриса нарядилась рождественским подарком (разумеется, очень дорогим). Принимать восторженные взгляды и комплименты звезда решила в асимметричном атласном платье пламенного алого цвета с декольте, увенчанным мерцающим кружевом и акцентным бантом.