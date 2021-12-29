Кристина Орбакайте зажигательно станцевала в дерзкой золотой юбке

Орбакайте заполучила главные модные трофеи праздника. В главной роли образа — золотая миди-юбка с пышной бахромой, которая эффектно смотрится в танце и блестит так, будто отлита из драгоценного металла. К ней — бархатная черная блузка с фигурным декольте в виде сердца, черные колготки и золотые туфли. Прием, который тоже стоит взять на заметку — ультрадлинная моносерьга, которая задает тон образу.