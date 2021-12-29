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Кристина Орбакайте зажигательно станцевала в дерзкой золотой юбке

Концентрация мерцающей бахромы и пайеток зашкаливает, а Новый год еще даже не наступил. Остается только заряжаться праздничным настроением и брать на вооружение образы звезд, которые во всю пропагандируют блеск. Сдалась сиянию драгметаллов и Кристина Орбакайте, которая устроила зажигательные танцы в эффектном образе. Осторожно — будет ярко!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте

Фото: Instagram @orbakaite_k

Орбакайте заполучила главные модные трофеи праздника. В главной роли образа — золотая миди-юбка с пышной бахромой, которая эффектно смотрится в танце и блестит так, будто отлита из драгоценного металла. К ней — бархатная черная блузка с фигурным декольте в виде сердца, черные колготки и золотые туфли. Прием, который тоже стоит взять на заметку — ультрадлинная моносерьга, которая задает тон образу.

Не тему новогодних образов было сказано немало. Стилисты вдоль и поперек обошли главные оттенки, фасоны и основные рекомендации. Мы же поинтересовались у энергокоуча, как одеться для главной ночи года, чтобы задобрить символа 2022 — Черного Водяного Тигра. Подробную инструкцию ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Instagram @orbakaite_k

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