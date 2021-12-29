Кристина Орбакайте зажигательно станцевала в дерзкой золотой юбке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Орбакайте заполучила главные модные трофеи праздника. В главной роли образа — золотая миди-юбка с пышной бахромой, которая эффектно смотрится в танце и блестит так, будто отлита из драгоценного металла. К ней — бархатная черная блузка с фигурным декольте в виде сердца, черные колготки и золотые туфли. Прием, который тоже стоит взять на заметку — ультрадлинная моносерьга, которая задает тон образу.
Не тему новогодних образов было сказано немало. Стилисты вдоль и поперек обошли главные оттенки, фасоны и основные рекомендации. Мы же поинтересовались у энергокоуча, как одеться для главной ночи года, чтобы задобрить символа 2022 — Черного Водяного Тигра. Подробную инструкцию ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @orbakaite_k