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В Сети обсуждают фото дочери Кристины Орбакайте в школьной форме: «Тоненькая, длинноногая»

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Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией Земцовой

Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/

Дочь Аллы Пугачевой показала, как выглядела ее Клавдия в первый день нового учебного года.

Кристина Орбакайте проводила 8-летнюю дочь Клавдию в 3-й класс. Девочка учится в американской школе (семья живет в США). В праздничный день артистка сделала фото подросшей дочери в школьной форме. Клава позировала на улице в легкой рубашке с длинным рукавом, мини-юбке, гольфах и кроссовках.

«Ну какая она красотка», — прокомментировал бывший отчим Кристины Филипп Киркоров. «Какая длинноногая красавица! Удачи», «Как быстро летит время. Какая красавица выросла!», «Ух, какие ноги», «Тоненькая», «Хорошая милая девочка», «Ну красотка! Просто модель!», «Суперфигура, как у мамы», «Очаровательная улыбка», — посыпались комментарии.

Клавдия — третий ребенок Кристины Орбакайте. У нее есть 29-летний Никита от Владимира Преснякова и 22-летний Дени от отношений с Русланом Байсаровым.

Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте

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