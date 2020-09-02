В Сети обсуждают фото дочери Кристины Орбакайте в школьной форме: «Тоненькая, длинноногая»
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/
Кристина Орбакайте проводила 8-летнюю дочь Клавдию в 3-й класс. Девочка учится в американской школе (семья живет в США). В праздничный день артистка сделала фото подросшей дочери в школьной форме. Клава позировала на улице в легкой рубашке с длинным рукавом, мини-юбке, гольфах и кроссовках.
«Ну какая она красотка», — прокомментировал бывший отчим Кристины Филипп Киркоров. «Какая длинноногая красавица! Удачи», «Как быстро летит время. Какая красавица выросла!», «Ух, какие ноги», «Тоненькая», «Хорошая милая девочка», «Ну красотка! Просто модель!», «Суперфигура, как у мамы», «Очаровательная улыбка», — посыпались комментарии.
Клавдия — третий ребенок Кристины Орбакайте. У нее есть 29-летний Никита от Владимира Преснякова и 22-летний Дени от отношений с Русланом Байсаровым.
Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте
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