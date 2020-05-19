passion.ru

Кристина Асмус удивила фанатов «лакшери луком» в мини-юбке, плотных колготках и пляжной обуви

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Кристина Асмус

Фото: Instagram Кристины Асмус

32-летняя Кристина Асмус сфотографировалась в неожиданном образе.

Кристина Асмус недаром живет в браке с юмористом Гариком Харламовым — актриса может похвастаться завидным чувством юмора. На этот раз она удивила подписчиков своего блога в Instagram необычным «луком».

«Супер вип платинум голд лакшери премиум фэшн эксклЮзив дизайнерс лук», — прокомментировала она.

«Типа тигрица?», «Стефани из Лентяево», «Особенно обувь, просто бомба», «Шлепки в чулки или носки - это по нашему», «Тапки через палец! Обожаю! На носок как ниндзя», «Очень гармоничный образ! Особенно колготки в сочетании с вьетнамками, очень свежо и смело, эффектно», «А ведь кто-то действительно так одевается», «Я прям тебе не узнала уже отписаться хотела но это ты», «Как стиль в одежде все-таки меняет людей», «Не похожа здесь на себя», «Зато очень молода на вид», «Я сначала не поняла, что за 15 летняя девушка у меня в ленте», «Ну девочка прям! На 17 лет выглядите», «Вы в любом наряде смотритесь шикарно», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!