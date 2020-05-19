Кристина Асмус удивила фанатов «лакшери луком» в мини-юбке, плотных колготках и пляжной обуви

«Типа тигрица?», «Стефани из Лентяево», «Особенно обувь, просто бомба», «Шлепки в чулки или носки - это по нашему», «Тапки через палец! Обожаю! На носок как ниндзя», «Очень гармоничный образ! Особенно колготки в сочетании с вьетнамками, очень свежо и смело, эффектно», «А ведь кто-то действительно так одевается», «Я прям тебе не узнала уже отписаться хотела но это ты», «Как стиль в одежде все-таки меняет людей», «Не похожа здесь на себя», «Зато очень молода на вид», «Я сначала не поняла, что за 15 летняя девушка у меня в ленте», «Ну девочка прям! На 17 лет выглядите», «Вы в любом наряде смотритесь шикарно», — обсуждают подписчики.