Кристина Асмус показала бесконечные ноги в ботфортах и ультрамини

Кристина позирует в монохромном черном аутфите и показывает, с какого ракурса нужно фотографироваться, чтобы фигура казалась еще стройнее и выше. На ней лаконичный топ с разрезом и крошечная юбка с завышенной линией талии. Длина оставила мало места для фантазии, особенно в паре с дерзкими сапогами-чулками на экстремально высоких шпильках.

Близится День всех влюбленных — самое время взять трюк на заметку и заставить его сердце биться чаще!