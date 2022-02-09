Кристина Асмус показала бесконечные ноги в ботфортах и ультрамини
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @asmuskristina
Кристина позирует в монохромном черном аутфите и показывает, с какого ракурса нужно фотографироваться, чтобы фигура казалась еще стройнее и выше. На ней лаконичный топ с разрезом и крошечная юбка с завышенной линией талии. Длина оставила мало места для фантазии, особенно в паре с дерзкими сапогами-чулками на экстремально высоких шпильках.
Близится День всех влюбленных — самое время взять трюк на заметку и заставить его сердце биться чаще!
Фото: Instagram @asmuskristina
Не так давно с короткой длиной и каблуками-стрипами экспериментировала британская коллега Кристины Асмус Кейт Бекинсейл. Звезда встретилась с подругой и устроила битву конфетных пеньюаров с забавными рюшами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @asmuskristina