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Кристина Асмус показала бесконечные ноги в ботфортах и ультрамини

Юбки самой рискованной длины возвращаются и принимают самые разные формы: от школьных мини в складку до джинсовых, которые носили в нулевых. Одно можно сказать наверняка — о подготовке к весне стоит задуматься уже сейчас и добавить лишние 15 минут кардио в график. А для мотивации — новый образ Кристины Асмус, которая уже хвастается бесконечными и стройными ногами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Асмус

Фото: Instagram @asmuskristina

Кристина позирует в монохромном черном аутфите и показывает, с какого ракурса нужно фотографироваться, чтобы фигура казалась еще стройнее и выше. На ней лаконичный топ с разрезом и крошечная юбка с завышенной линией талии. Длина оставила мало места для фантазии, особенно в паре с дерзкими сапогами-чулками на экстремально высоких шпильках.

Близится День всех влюбленных — самое время взять трюк на заметку и заставить его сердце биться чаще!

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: Instagram @asmuskristina

Не так давно с короткой длиной и каблуками-стрипами экспериментировала британская коллега Кристины Асмус Кейт Бекинсейл. Звезда встретилась с подругой и устроила битву конфетных пеньюаров с забавными рюшами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @asmuskristina

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