Сегодня в 20:45 1 мин.

48-летняя Кейт Бекинсейл устроила дефиле в туфлях-стрипах и пеньюаре Барби

48-летняя Кейт Бекинсейл стала настоящей звездой Instagram, и дело не только в заслугах перед мировым кинематографом. Блог актрисы полюбили за забавные фотографии с питомцами — персидским котом Клайвом, кошкой Уиллоу и шпицем Майфом, которых звезда одевает в эпатажные наряды. На этот раз пушистые друзья остались за кадром, но и без них Бекинсейл произвела фурор.