passion.ru
1 мин.

48-летняя Кейт Бекинсейл устроила дефиле в туфлях-стрипах и пеньюаре Барби

48-летняя Кейт Бекинсейл стала настоящей звездой Instagram, и дело не только в заслугах перед мировым кинематографом. Блог актрисы полюбили за забавные фотографии с питомцами — персидским котом Клайвом, кошкой Уиллоу и шпицем Майфом, которых звезда одевает в эпатажные наряды. На этот раз пушистые друзья остались за кадром, но и без них Бекинсейл произвела фурор.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кейт Бекинсейл

Фото: Instagram @katebeckinsale

Кейт пригласила в гости коллегу по актерскому цеху Нину Кейт. Подруги устроили зажигательное дефиле в образах соблазнительных Барби. В ход пошли одинаковые конфетно-розовые пеньюары с оборками, кружевами и милыми бантами. Бекинсейл дополнила свой аутфит в духе беби-долл плотными черными чулками, очертившими точеные ноги, взобралась на экстремально высокие туфли-стрипы и стала достойной конкуренткой Леди Гаге.

Нина Кейт и Кейт Бекинсейл

Нина Кейт и Кейт Бекинсейл

Фото: Instagram @katebeckinsale

Некоторым звездам море по колено: пользуясь своим статусом, селебрити закрывают глаза на дресс-код, из-за чего нередко попадают в скандальные ситуации. Так, «Мисс Вселенную» не пустили на борт самолета из-за откровенного топа, а Валерия Леонтьева в эпатажном образе отказались обслуживать в одном из столичных ресторанов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @katebeckinsale / Globallook

Новости партнеров
О чем говорят