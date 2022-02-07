48-летняя Кейт Бекинсейл устроила дефиле в туфлях-стрипах и пеньюаре Барби
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Фото: Instagram @katebeckinsale
Кейт пригласила в гости коллегу по актерскому цеху Нину Кейт. Подруги устроили зажигательное дефиле в образах соблазнительных Барби. В ход пошли одинаковые конфетно-розовые пеньюары с оборками, кружевами и милыми бантами. Бекинсейл дополнила свой аутфит в духе беби-долл плотными черными чулками, очертившими точеные ноги, взобралась на экстремально высокие туфли-стрипы и стала достойной конкуренткой Леди Гаге.
Фото: Instagram @katebeckinsale
Некоторым звездам море по колено: пользуясь своим статусом, селебрити закрывают глаза на дресс-код, из-за чего нередко попадают в скандальные ситуации. Так, «Мисс Вселенную» не пустили на борт самолета из-за откровенного топа, а Валерия Леонтьева в эпатажном образе отказались обслуживать в одном из столичных ресторанов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @katebeckinsale / Globallook