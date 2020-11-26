Кристина Агилера в халате нараспашку устроила фотосессию в саду
Фото: Instagram @xtina
Агилера позирует босиком, в мягком пушистом халате, нарочито небрежно скинутом с плеч. Полы уютного наряда открывают стройные ноги звезды, которая заметно постройнела за последнее время. Дополнила «садовый» look певицы широкополая шляпа шоколадного цвета. Финальный штрих — легкий нюдовый макияж с легким акцентом на глазах и подчеркнутым естественным тоном губ.
Образ исполнительницы не оставил фанатов равнодушными. «Как можно быть такой милой?», «Королева!», «Вау! Вы идеальны!», «Безупречная, чудесная, красивая», «Разве может человек быть таким красивым?», «Как всегда потрясающая», «Чистая и естественная красота», — пишут в комментариях.
Вспомним, как менялся стиль Кристины Агилеры за последние 20 лет: от типичной бунтарки в нескромных нарядах в лучших традициях 2000-х до эффектной леди в шелковом кимоно. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @xtina / GettyImages
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