Кристина Агилера в халате нараспашку устроила фотосессию в саду

Образ исполнительницы не оставил фанатов равнодушными. «Как можно быть такой милой?», «Королева!», «Вау! Вы идеальны!», «Безупречная, чудесная, красивая», «Разве может человек быть таким красивым?», «Как всегда потрясающая», «Чистая и естественная красота», — пишут в комментариях.

Вспомним, как менялся стиль Кристины Агилеры за последние 20 лет: от типичной бунтарки в нескромных нарядах в лучших традициях 2000-х до эффектной леди в шелковом кимоно. Подробнее читайте на Passion.ru.