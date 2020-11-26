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Кристина Агилера в халате нараспашку устроила фотосессию в саду

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Кристина Агилера

Фото: Instagram @xtina

Кристина Агилера порадовала поклонников ярким солнечным фото и похвасталась идеальным золотистым загаром. 39-летняя певица устроила фотосессию в саду и собрала не одну сотню комплиментов.

Агилера позирует босиком, в мягком пушистом халате, нарочито небрежно скинутом с плеч. Полы уютного наряда открывают стройные ноги звезды, которая заметно постройнела за последнее время. Дополнила «садовый» look певицы широкополая шляпа шоколадного цвета. Финальный штрих — легкий нюдовый макияж с легким акцентом на глазах и подчеркнутым естественным тоном губ.

Кристина Агилера / Instagram @xtina

Образ исполнительницы не оставил фанатов равнодушными. «Как можно быть такой милой?», «Королева!», «Вау! Вы идеальны!», «Безупречная, чудесная, красивая», «Разве может человек быть таким красивым?», «Как всегда потрясающая», «Чистая и естественная красота», — пишут в комментариях.

Вспомним, как менялся стиль Кристины Агилеры за последние 20 лет: от типичной бунтарки в нескромных нарядах в лучших традициях 2000-х до эффектной леди в шелковом кимоно. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @xtina / GettyImages

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