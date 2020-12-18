Кристина Агилера отметила 40-летие танцем в облегающем комбезе
Фото: Instagram @xtina
Поклонники в восторге: любимая звезда блеснула аппетитными формами в облегающем наряде. На ней — черный комбинезон, подчеркнувший изгибы фигуры с самого выгодного ракурса. Разбавил total black сияющий золотистый паттерн с вензелями и затейливыми рисунками. Вторят общей гамме look’а мюли на шпильках дерзкой высоты и с миниатюрными копиями навесных замков. Финальные штрихи — любимая прическа певицы с ультравысоким хвостом и мейкап с «кошачьими» стрелками. «Иду за вами, 40», — прокомментировала публикацию артистка.
Фолловеры осыпали певицу тысячами комплиментов и поздравлений. «40 лет и не дашь!», «Вы не выглядите старше 21», «С днем рождения, королева!», «Горячая штучка!», «Фигура потрясающая!», «В 40 вы выглядите лучше, чем когда-либо!», — пишут в комментариях. В честь дня рождения певицы предлагаем вспомнить, как менялся ее стиль за последние 20 лет. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @xtina
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