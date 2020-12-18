Кристина Агилера отметила 40-летие танцем в облегающем комбезе

Поклонники в восторге: любимая звезда блеснула аппетитными формами в облегающем наряде. На ней — черный комбинезон, подчеркнувший изгибы фигуры с самого выгодного ракурса. Разбавил total black сияющий золотистый паттерн с вензелями и затейливыми рисунками. Вторят общей гамме look’а мюли на шпильках дерзкой высоты и с миниатюрными копиями навесных замков. Финальные штрихи — любимая прическа певицы с ультравысоким хвостом и мейкап с «кошачьими» стрелками. «Иду за вами, 40», — прокомментировала публикацию артистка.