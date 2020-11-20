Кристина Агилера блеснула в топе с декольте и брюках цвета апельсина
Фото: Instagram @xtina
На домашнем фото Агилера позирует в темном топе на тонких бретелях с экстремально глубоким декольте. Зарифмована базовая деталь с ультраяркими джоггерами свободного силуэта в сочном апельсиновом оттенке. Вторят насыщенной палитре маникюр и педикюр звезды: Кристина возвращает бьюти-тренд на неоновый желтый. Образ дополняет нюдовый мейкап с акцентом на губы, расслабленная прическа с распущенными и слегка небрежными волосами.
Фото: Instagram @xtina
Фолловеры щедро одаривали любимую певицу комплиментами. «Выглядите потрясающе!», «Королева красоты!», «Очень горячо!», «Невероятная!», «Потрясающая!», — восхищаются поклонники. Кристина Агилера заметно постройнела, о чем свидетельствуют ее выходы в ультраоблегающих платьях и нескромных нарядах из кожи. Один из таких недавно бурно обсуждали в Сети — подробности на Passion.ru.
Фото: Instagram @xtina
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!