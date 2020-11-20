Кристина Агилера блеснула в топе с декольте и брюках цвета апельсина

На домашнем фото Агилера позирует в темном топе на тонких бретелях с экстремально глубоким декольте. Зарифмована базовая деталь с ультраяркими джоггерами свободного силуэта в сочном апельсиновом оттенке. Вторят насыщенной палитре маникюр и педикюр звезды: Кристина возвращает бьюти-тренд на неоновый желтый. Образ дополняет нюдовый мейкап с акцентом на губы, расслабленная прическа с распущенными и слегка небрежными волосами.