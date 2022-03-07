Крисси Тейген и Гвинет Пэлтроу вышли в одинаковых платьях: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @chrissyteigen
Речь идет о вполне лаконичном по крою платье Christopher John Rogers, усыпанном цветным «конфетти». Не так давно его примеряла Крисси Тейген, подшутив, что это ее образ для встречи в Zoom. Дополнили его босоножки на ультратонких ремешках и сумка-веер Cult Gaia.
У Гвинет Пэлтроу была фора в несколько месяцев: в ноябре актриса выбрала этот наряд для съемок ток-шоу Джимми Киммела. К нему звезда подобрала ультрафиолетовые бархатные мюли Tamara Mellon и броские серьги Irene Neuwirth. Конкуренция высока — непросто выбирать между двумя красотками!
Instagram @chrissyteigen
Eastnews
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