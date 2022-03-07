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Крисси Тейген и Гвинет Пэлтроу вышли в одинаковых платьях: голосуйте, кто круче

Остромодных трофеев из коллекций прет-а-порте на всех не напасешься — так и случаются неловкие ситуации на красных дорожках. Например, Крисси Тейген и Гвинет Пэлтроу облюбовали одно и то же платье, и обе в нем выглядят роскошно. Предупреждаем: выбор будет трудным — голосуйте за самую стильную!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Крисси Тейген

Фото: Instagram @chrissyteigen

Речь идет о вполне лаконичном по крою платье Christopher John Rogers, усыпанном цветным «конфетти». Не так давно его примеряла Крисси Тейген, подшутив, что это ее образ для встречи в Zoom. Дополнили его босоножки на ультратонких ремешках и сумка-веер Cult Gaia.

У Гвинет Пэлтроу была фора в несколько месяцев: в ноябре актриса выбрала этот наряд для съемок ток-шоу Джимми Киммела. К нему звезда подобрала ультрафиолетовые бархатные мюли Tamara Mellon и броские серьги Irene Neuwirth. Конкуренция высока — непросто выбирать между двумя красотками!

Крисси Тейген

Instagram @chrissyteigen

Гвинет Пэлтроу

Eastnews

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